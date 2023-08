Droht den Turnern des TSV Pfuhl das Bundesliga-Aus?

Plus Der Vorsitzende des Fördervereins würde die Organisation gerne wieder selbst übernehmen, aber das ist wohl nicht gewünscht. Auch der beste Mann könnte den TSV Pfuhl verlassen.

Stehen die Bundesligaturner des TSV Pfuhl vor dem Aus? Diese große Sorge hat Jochen Scheuerer, Vorsitzender des Fördervereins, Vizepräsident des Deutschen Turner-Bunds und früher Vorsitzender des Gesamtvereins. Seiner Einschätzung nach kann der Verein selbst das Unternehmen Bundesliga finanziell nicht mehr stemmen, weshalb er dem TSV Pfuhl nach eigenen Worten vorgeschlagen hat, dass der Förderverein die gesamte Organisation des Bundesligabetriebs wieder übernimmt – so wie er das auch vor der laufenden Saison geleistet hat.

Dann würden seiner Hoffnung nach mehrere Sponsoren wieder einsteigen, die sich zurückgezogen hatten, als Scheuerer nach Knatsch im Verein als Vorsitzender und Martin Rister als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins zurückgetreten waren und der Hauptverein das Bundesligageschäft übernahm. „Unser Vorschlag, der gewisse Bedingungen enthielt, wurde vom Vorstand abgelehnt“, sagt Jochen Scheuerer: „Wir haben ihm die Konsequenzen aufgezeigt, aber keine Antwort erhalten.“