Pfuhl

18:00 Uhr

Nächste Runde im Turn-Streit beim TSV Pfuhl

Plus Der Vereinsvorstand nimmt Stellung, die Mannschaft soll unterdessen abgestimmt haben,

Von Stefan Kümmritz

Die Chefetage des TSV Pfuhl und die Abteilungsleitung der Turner liegen wie berichtet im Clinch mit dem Förderverein, der Vorstand hat nun auf der Homepage des Vereins seine Sicht der Dinge klargemacht. In dem Beitrag geht es um die Aufgaben des Fördervereins laut Satzung und dessen Bedingungen für eine erneute Übernahme der Verantwortung. Außerdem versichert der Vorstand des TSV Pfuhl, dass die erste Mannschaft weiterhin in der Bundesliga antreten solle. Ob mit oder ohne Starturner Alexander Kunz, das bleibt vorerst offen. Er hat für seine Entscheidung noch ein paar Tage Zeit bekommen.

Wie Patrick Winter, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, gegenüber unserer Zeitung berichtete, hat das Bundesligateam am vergangenen Freitag intern darüber abgestimmt, ob ein Antrag an den TSV-Vorstand gestellt werden soll. Darin wird dieser aufgefordert, die Finanzierung eines Teams in der Bundesliga inklusive der ausländischen Turner sicherzustellen. Die anwesenden Turner hätten sich mit 9:1 Stimmen für den Antrag ausgesprochen, so Winter.

