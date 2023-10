Pfuhl

Neue Prioritäten bei den Turnern des TSV Pfuhl

Alexander Kunz tritt gegen seinen künftigen Verein an.

Plus Der Streit im Sommer hat Nachwirkungen. Am Samstag kommt die Mannschaft des TV Wetzgau.

Von Stefan Kümmritz

Die lange Sommerpause in der Bundesliga der Kunstturner war beim TSV Pfuhl geprägt von Streitereien zwischen dem Verein samt seiner Turnabteilung auf der einen und dem Förderverein auf der anderen Seite. Nun heißt es für die Mannschaft der Trainer Deniz Tikic und Rolandas Zaksauskas, sich auf den Heimwettkampf gegen den TV Wetzgau am Samstag um 18 Uhr zu konzentrieren. Was den Pfuhler Turnern nicht ganz leichtfallen wird.

Wie Mannschaftsführer Timo Rister bestätigt, sind die Dissonanzen an der Mannschaft nicht spurlos vorübergegangen. Der stärkste deutsche Turner Alexander Kunz hat sich entschieden, nach der Saison eben zum TV Wetzgau aus Schwäbisch Gmünd zu wechseln, weil die Zukunft des Pfuhler Teams vor allem aus finanziellen Gründen sehr ungewiss ist und er auch seine Karriere im Kreis der Nationalmannschaft im Blick hat. Der eine oder andere der älteren Turner denkt übers Aufhören nach. „Turnen ist bei einigen in der Prioritätenliste nicht mehr an erster Stelle“, sagt Timo Rister.

