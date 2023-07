Absagen, Verlegungen und auch Fußball beim Stadtpokal

Neu-Ulm lässt es beim Stadtpokal krachen, Türkspor Neu-Ulm II wahrt Chancen auf die Titelverteidigung.

Der neue Modus beim Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm bleibt gewöhnungsbedürftig. Gespielt wird in diesem Jahr bekanntlich zunächst nicht zentral auf einer Sportanlage, erst die Halbfinal- und Finalspiele werden dann beim VfB Ulm ausgetragen. Als wäre das nicht schon schwierig genug zu handeln, muss Turnierchef Edin Mandzukic bei der 52. Auflage des Fußballturniers zudem noch mit kurzfristigen Absagen und Spielverlegungen fertig werden. So hatte beispielsweise die Stadt Neu-Ulm am Freitagmittag – also auf den letzten Drücker – das Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Pfuhl und Türkspor Neu-Ulm II abgesagt. Die Partie wurde inzwischen auf Dienstagabend (19 Uhr) neu angesetzt.

Begründung für die Absage: ein neu verlegter Rollrasen auf dem Pfuhler Hauptspielfeld. Dieser sei zu aufgeweicht und könnte Schaden nehmen. Beim zweiten Spiel des TSV Pfuhl am Sonntag gegen Croatia Ulm drohte offensichtlich keine Gefahr mehr. Dafür fiel der eigentlich für Samstag geplante erste Kick von Croatia gegen Grimmelfingen ebenfalls aus.

Kurzfristig auf 11 Uhr vorverlegt wurde dagegen die Partie zwischen dem SV Eggingen und der SSG Ulm II. Grund dafür war die Hochzeit von SSG-Trainer Dominic Stirner.

Gespielt wurde schließlich auch noch und da hat es der TSV Neu-Ulm in Gruppe B richtig krachen lassen. Zwei Spiele, zwei Siege, 22:0 Tore stehen zu Buche. Erst bekam Birumut Ulm mit 9:0 mächtig von den Kreisstädtern eingeschenkt, dann wurde der ESC Ulm auf seinem eigenen Platz in kleinste Bestandteile zerlegt und mit 13:0 abgefertigt. Bezirksligaaufsteiger TSG Söflingen war etwas gnädiger mit seinen beiden Gegnern, hat jedoch auch noch eine weiße Weste und erwartet am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr) den FC Burlafingen zum Endspiel um den Gruppensieg.

Der SV Thalfingen hat bereits nichts mehr mit dem Ausgang des Turniers zu tun. Zwei Niederlagen gegen Türkgücü Ulm (1:5) sowie den SV Eggingen (0:2) haben die Thalfinger aussichtslos ans Tabellenende in der Gruppe D gebracht. Titelverteidiger Türkspor Neu-Ulm II hingegen hat nach dem 8:1 über den SV Grimmelfingen alle Trümpfe in der Hand. Trotz Unterzahl – Hakan Güngör sah die Gelb-Rote Karte (65.) – war der Kantersieg in Grimmelfingen nicht mal ansatzweise in Gefahr.