Pfuhl

21.12.2023

Turner des TS Pfuhl machen in der Bundesliga weiter

Für die Turner des TSV Pfuhl geht es in der kommenden Saison in der Bundesliga weiter. In dieser Besetzung wird die Mannschaft dann allerdings nicht mehr antreten können. Foto: Stefan Kümmritz.

Plus Nach dem sportlichen Klassenerhalt melden die Turner des TSV Pfuhl wieder eine Mannschaft. Die neue Saison wird aber viel schwieriger als die letzte.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Nachdem sie in der abgelaufenen Saison sportlich den Klassenerhalt geschafft haben ist jetzt klar, dass die Turner des TSV Pfuhl auch in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten werden. Das bestätigte Abteilungsleiter Michael Wolfgang nach einer Mannschaftssitzung.

Allerdings wird sich das Gesicht der Mannschaft stark verändern. Florian Reindl hatte schon nach dem letzten Wettkampf seinen Rückzug angekündigt, möglicherweise wird er ganz mit dem Leistungssport aufhören. Linus Mikschl wird künftig ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen, womit zwei Routiniers definitiv fehlen werden. Dazu kommt, dass Alexander Kunz, der beste deutscher Turner beim TSV Pfuhl, nun definitiv zum Ligakonkurrenten TV Wetzgau wechselt. Ob Timo Rister bleibt, das ist noch offen und hängt wohl stark von seinem Studium ab. Immerhin will der Verein sich darum bemühen, dass in der nächsten Saison, die wegen der Olympischen Spiele erst im September beginnt, immer ein ausländischer Turner als Verstärkung dabei ist. Dass dies der amtierende Ringe-Weltmeister Adem Asil sein wird, ist allerdings kaum vorstellbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen