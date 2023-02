Turner des TSV Pfuhl holen zwei weitere Türken

Plus Nach Weltmeister Adem Asil holt Bundesligist TSV Pfuhl einen weiteren türkischen Turner und einen türkischen Trainer. Probleme gibt es bei einigen Eigengewächsen.

Eigentlich hätten die Turner des TSV Pfuhl am kommenden Samstag mit dem Wettkampf bei TuS Vinnhorst in die neue Bundesligasaison starten sollen. Aber der Saisonbeginn hat sich wegen Hallenproblemen auf den 23. April verschoben. Die Pfuhler haben dadurch etwas mehr Zeit, sich mit diversen Veränderungen rund um das Bundesligateam vertraut zu machen.