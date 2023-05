Pfuhl

06:00 Uhr

Turner des TSV Pfuhl wollen beim Meister angreifen

Plus Ein weiterer Sieg täte den Turnern gut. In Vinnhorst sind sie nicht chancenlos.

Von Stefan Kümmritz

Nach dem Heimerfolg über Eintracht Frankfurt und der ebenso knappen wie unglücklichen Niederlage in Singen treten die Turner des TSV Pfuhl am Samstag (18 Uhr) bei TuS Vinnhorst zu ihrem dritten Wettkampf in dieser Bundesligasaison an. Dieses Duell hätte eigentlich schon am ersten Wettkampftag ausgetragen werden sollen, es wurde aber verlegt und die Pfuhler rechnen sich durchaus eine kleine Chance aus.

Vinnhorst ist ein Stadtteil von Hannover und das TuS-Team ist amtierender deutscher Meister. Aber der Verein hatte vor dieser Saison mehrere Abgänge zu verkraften, wobei die der Nationalturner Lukas Dauser und Nils Dunkel zum Meisterschaftsfavoriten KTV Straubenhardt besonders schmerzlich waren. Prompt kassierte Vinnhorst in Straubenhardt eine klare 24:53-Niederlage, bei der nur am Boden gewonnen und ein Unentschieden beim Sprung erreicht wurde. Danach bezwang Vinnhorst die Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit 41:23, verlor aber am Boden deutlich mit 2:9 und beim Sprung mit 2:3. Das sind etwas eigenartige Ergebnisse. Zum Vergleich: Die Pfuhler gewannen gegen Eintracht Frankfurt mit 42:32 und unterlagen dem Gegner nur am Reck.

