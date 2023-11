Ziel der Turner des TSV Pfuhl: Bloß nicht noch einmal so ein Desaster

Plus Die Pfuhler Turner müssen sich im letzten Wettkampf bescheidene Ziele setzen. Die Fans hoffen unterdessen, dass es überhaupt in der Bundesliga weiter geht.

Die Turner des TSV Pfuhl bestreiten am Samstag um 18 Uhr ihren letzten Bundesligawettkampf der Saison gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer KTV Straubenhardt. Die Fans hoffen, dass es nicht der letzte Pfuhler Wettkampf überhaupt in der Bundesliga ist. Nach dem über lange Zeit erbittert ausgetragenen Streit zwischen Verein und Abteilungsleitung auf der einen und dem Förderverein auf der anderen Seite ist die Zukunft ungewiss.

Hinzu kommt, dass es für den TSV zuletzt bei der TG Saar mit einer 0:86-Pleite die Höchststrafe setzte. Es gab verletzungsbedingte Ausfälle und es stand kein Ausländer zur Verfügung. Aber den Turnern, die sich alleine gelassen fühlten, fehlte es wohl auch an Motivation, in der Mannschaft kam es deshalb dem Vernehmen nach zu Missstimmungen.