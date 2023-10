Pfuhl

22.10.2023

Zufriedene Gesichter trotz der Niederlage beim TSV Pfuhl

Plus Pfuhler Turner stecken die vereinsinternen Auseinandersetzungen gut weg und liefern Wetzgau einen großen Kampf. Zur Halbzeit gab es sogar Hoffnung auf eine Sensation.

Von Stefan Kümmritz

Wer befürchtet hatte, dass die internen Auseinandersetzungen und die ungewisse Zukunft Auswirkungen auf die Leistung der Mannschaft haben würden, der sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Zwar verloren die Turner des TSV Pfuhl in der Bundesliga gegen den klar favorisierten TV Wetzgau nach Scorerpunkten mit 32:53, aber sie schlugen sich ohne ihren Topmann Adem Asil ausgesprochen gut und gewannen drei der sechs Geräte, sodass es in dieser Bilanz am Ende 6:6 hieß.

Topscorer des Abends war der Pfuhler Alexander Kunz mit 17 Punkten, mehr brachte auch ligaweit niemand zustande. Ganz stark bei den Gastgebern war auch Linus Mikschl mit zwölf Punkten. Die restlichen drei Zähler für den TSV steuerte Julian Hechelmann mit einer gelungenen Bodenübung bei.

