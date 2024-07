Junger Turner des TSV Pfuhl holt Silber bei der DM

Bei der deutschen Nachwuchsmeisterschaft der Turner im hessischen Biedenkopf sorgte Phinyo Brick in der Altersklasse 13/14 mit der Silbermedaille am Boden für das beste Ergebnis aus Sicht des TSV Pfuhl. Dabei waren die Bedingungen in der heißen Halle schwierig, zudem hätte der Wettkampf in der Altersklasse 15 bis 18 wegen eines defekten Barrens beinahe abgebrochen werden müssen.

Unbeeindruckt von diesen Widrigkeiten spulte Brick seine Übung mit dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad der gesamten Konkurrenz ab und legte mit 13,0 Punkten die Messlatte für die nachfolgenden Konkurrenten äußerst hoch. So hoch, dass es außer dem überragenden Mehrkampfsieger des Wochenendes, Raphael Wolfinger, kein Turner mehr schaffte, ihn zu übertrumpfen. Für Brick und seinen Trainer Rolands Zaksauskas war Silber die verdiente Belohnung für auch insgesamt gute Leistungen bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Am Sprung verpasste der 13-Jährige eine eigentlich verdiente Medaille um nur 0,05 Punkte . Im Mehrkampf leistete er sich ein paar Fehler, dennoch sprang am Ende ein respektabler sechster Rang heraus.

Tom Meier (AK 15/16) lieferte über das gesamte Wochenende konstant gute Leistungen ab und belegte im Mehrkampf einen hervorragenden fünften Platz. Auch für ihn war eine Medaille beim Gerätefinale am Barren in greifbarer Nähe. Allerdings schaffte er es nicht, seinen Doppelsalto-Abgang nach einer perfekten Übung in den Stand zu stehen. Ohne den einen Punkt Abzug für den Sturz hätten die Punkte leicht und locker für Rang drei gereicht. In seinen drei anderen Finals reichte es für zwei fünfte und einen weiteren sechsten Rang. Meier und Brick dürfen sich damit berechtigte Hoffnungen auf einen Platz im Bundeskader machen.

TSV Pfuhl ist der erfolgreichste bayerische Verein

Mit insgesamt sechs Teilnehmern und den erreichten Platzierungen war der TSV Pfuhl einmal mehr der erfolgreichste bayerische Verein bei den deutschen Jugendmeisterschaften.