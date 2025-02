Für den VfE Ulm/Neu-Ulm beginnen die Play-offs in der Bayernliga

Der VfE Ulm/Neu-Ulm empfängt am Freitag (20 Uhr) zum Start der Play-offs in der Eishockey-Bayernliga den ERV Schweinfurt. Wer zuerst vier Siege erringt, ist eine Runde weiter und steht im Halbfinale. Obwohl die Ulmer beide Partien in der Vorrunde gegen die Mighty Dogs für sich entschieden haben (5:3 und 3:2), wehren sich die Devils-Verantwortlichen gegen die Favoritenrolle. „Ich weiß nicht, ob es einen Favoriten in den Play-offs gibt. Dennoch wollen wir natürlich zu Hause gewinnen“, sagt VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner.

Beim Gegner muss man auf jeden Fall die erste Reihe in den Griff bekommen, denn mit Dylon Hood, Petr Pohl und Tomas Cermak ist diese offensiv ganz stark bestückt. Die Ulmer haben allerdings auch die drittbeste Defensive der Liga zu bieten. Der Verein hat schon im Voraus klar signalisiert, dass die Oberliga aktuell noch ein paar Nummern zu groß sei. Die Devils wollen dennoch dem einen oder anderen großen Kontrahenten ein Bein stellen. Im Vorverkauf gingen bereits über 900 Tickets weg, da das Fassungsvermögen aufgrund von Sicherheitsrichtbestimmungen bei lediglich 1 500 Besucherinnen und Besuchern liegt, könnte das Eisstadion zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauft werden. Deshalb rät Meißner, sich online Karten zu sichern. „Die Gefahr besteht, dass es dann an der Abendkasse plötzlich keine Karten mehr gibt“, sagt er. Allein aus Schweinfurt haben sich 150 Fans angekündigt.

Auf drei Spieler muss Trainer Michael Bielefeld verzichten

Das Team jedenfalls ist heiß. Für den Devils-Chef müssen vor allem Spieler wie Bohumil Slavicek und Yannick Kischer, die beide reichlich Play-off-Erfahrung haben, die junge Garde führen. Bis auf Balint Makovics und die beiden Langzeitverletzten Noel Oberrauch und Daniel Bartuli sind alle fit, Trainer Michael Bielefeld kann drei Reihen aufbieten.