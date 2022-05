Ratiopharm Ulm spielt in den Play-offs gegen Ludwigsburg

Dass einer der drei verletzten Spieler demnächst zurückkommt, das ist zwar unwahrscheinlich. Trotzdem gibt es ein paar Punkte, die gegen Ludwigsburg für Ulm sprechen.

Jaka Lakovic hatte am Mittwochabend einen Pflichttermin vor dem Fernseher: Es lief das letzte Hauptrundenspiel der Basketball-Bundesliga zwischen Ludwigsburg und Heidelberg, das Ergebnis hat den Trainer von Ratiopharm Ulm mitnichten überrascht: Ludwigsburg gewann und damit ist endgültig klar, dass die Mannschaft von Trainer John Patrick auch der Ulmer Gegner im Viertelfinale der Play-offs ist. Die ersten beiden Spiele der Serie gehen am kommenden Samstag und Dienstag in Ludwigsburg über die Bühne, dann wechselt das Heimrecht nach Ulm. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath hat einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn wir eines der beiden Auswärtsspiele klauen könnten.“

Natürlich suchen vorab alle Ulmer nach Gründen, die in so einer Serie für sie sprechen und da finden sich tatsächlich ein paar Punkte: Das Heimspiel der regulären Saison haben sie Anfang Januar gegen Ludwigsburg mit 78:66 recht deutlich gewonnen. Zudem gab es in der Ulmer Rekordsaison 2016/17 ebenfalls eine Viertelfinalserie zwischen den beiden württembergischen Rivalen, damals setzte sich Ulm mit 3:2 Siegen knapp durch. „Das hat zwar wenig Aussagekraft für diese Saison“, räumt Leibenath ein: „Aber man kann es den Spielern gegenüber ja ruhig einmal erwähnen.“ Was man ihnen vermutlich nicht mehr eigens sagen muss: Bologna hat am Mittwochabend durch einen ziemlich ungefährdeten 80:67-Sieg gegen Bursa den Eurocup gewonnen. Die Ulmer sind also im Viertelfinale mit gerade einmal fünf Punkten Unterschied am späteren Sieger gescheitert. Lakovic schränkt zwar ein: „Darauf kann man vielleicht ein bisschen stolz sein, aber man kann sich nichts davon kaufen.“ Sein Sportdirektor stellt trotzdem fest: „Keine andere Mannschaft hat Bologna in diesem Wettbewerb so sehr gefordert wie wir.“

Hinzu kommt, dass Ulm in Bologna mit annähernd der Mannschaft gespielt hat, die es auch gegen Ludwigsburg richten soll. Karim Jallow war Ende April zwar noch dabei, dafür durfte im Eurocup Sean Evans nicht ran. Trotzdem ist die Ulmer Personalsituation der wichtigste Grund, der in dieser Serie für Ludwigsburg spricht. Philipp Herkenhoff fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch für viele Monate, Cristiano Felicio hat es mit einer Verletzung am Sprunggelenk und Jallow mit einer ausgekugelten Schulter weniger heftig erwischt. Ihr Trainer schließt bei beiden Spielern zwar eine Rückkehr in den Play-offs nicht völlig aus, aber Lakovic bremst übertriebene Hoffnungen: „Beide haben sie noch nicht mit der Mannschaft trainiert.“

Es wird also wie so oft auf die drei Ulmer Vielspieler ankommen. Die Amerikaner Semaj Christon, Sindarius Thornwell und Jaron Blossomgame sind auch in den Spielen gegen Ludwigsburg die Schlüsselfiguren und wahrscheinlich werden sie so wie fast immer die ganze Mannschaft auf ihre Schultern packen. So erfreulich das aktuell für Ratiopharm Ulm ist, so sehr schwinden dadurch die Chancen darauf, dass man diese drei Spieler oder auch nur einen von ihnen nach dem Sommer in Ulm wiedersehen wird. Ihr Marktwert ist in dieser Saison enorm gestiegen und Sportdirektor Leibenath gesteht ein: „Ich sehe keine realistische Chance auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.“