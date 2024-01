Podgorica/Ulm

24.01.2024

Ratiopharm Ulm krallt sich den Sieg gegen Podgorica

Plus Der deutsche Meister qualifiziert sich in einem zähen Spiel für das Achtelfinale im Eurocup. Dabei sah es zwischenzeitlich danach aus, als würde es so laufen wie vor einer Woche.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Das Duell im Basketball-Eurocup zwischen dem montenegrinischen Meister Podgorica und dem deutschen Meister Ratiopharm Ulm war eine langwierige Angelegenheit. Gefühlte Ewigkeiten standen die Spieler und die Schiedsrichter einfach nur rum auf dem Parkett – weil irgend etwas an der Uhr nicht funktionierte oder weil Entscheidungen überprüft werden mussten. Auch sportlich lief es zäh. Nach einer Verlängerung und brutto zwei Stunden und 33 Minuten Spielzeit hatte der Bundesligist mit 84:80 gewonnen. Die Ulmer fanden damit nach zuvor vier Niederlagen am Stück im Eurocup zurück in die Spur und qualifizierten sich vorzeitig für das Achtelfinale. Dabei sah es zwischenzeitlich sehr danach aus, als würde alles genau so laufen wie eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Cluj-Napoca.

Gegen die Rumänen hatten die Ulmer im dritten Viertel mit 17 Punkten geführt und am Ende trotzdem mit 81:85 verloren. In der Hauptstadt von Montenegro schien die Partie noch ein bisschen schneller zu kippen. Diesmal betrug der Vorsprung des Bundesligisten noch im letzten Spielabschnitt 14 Punkte (64:50). Podgorica brauchte exakt drei Minuten, um mit einem 14:0-Lauf auszugleichen, die 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle waren aus dem Häuschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen