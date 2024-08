Ulm und der Lerneffekt: Das sagt Trainer Thomas Wörle zum Pokal-Aus

Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, hatte es irgendwie schon geahnt. Seine Mannschaft, meinte er vor dem Pokalspiel gegen den FC Bayern München, brauche einen Top-Tag, der Rekordmeister hingegen einen schwächeren, um eine kleine Chance gegen den großen Favoriten aus der Bundesliga zu haben. Letztlich taten ihm die Bayern diesen Gefallen am Freitagabend im ausverkauften Donaustadion nicht. Sie traten ziemlich dominant und zielstrebig auf. Und auch die Spatzen selbst ackerten zwar unermüdlich, machten wahrlich kein schlechtes Spiel – aber eben auch kein überragendes. So musste der SSV-Coach am Ende seinem Gegenüber Vincent Kompany zum verdienten 4:0-Sieg gratulieren.

