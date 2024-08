Basketball: Das sind die Testspiele von Ratiopharm Ulm

Der Countdown läuft: Seit 14. August bereitet sich die Mannschaft des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm intensiv auf die Saison 2024/2025 vor, die in knapp fünf Wochen startet. Um sich als neu zusammengestelltes Team mit der Konkurrenz zu messen, sind einige Testspiele angesetzt.

Das erste und einzige Heimspiel der Vorbereitung findet am Samstag, 31. August, um 17 Uhr gegen die Fit/One Würzburg Baskets statt. Die Partie am Orange Campus ist allerdings exklusiv für Dauerkarteninhaber. In der darauffolgenden Woche ist die Mannschaft in Ludwigsburg gefordert (Dienstag, 3. September), ehe es danach auf eine kleine Reise in Richtung Südwesten geht. Zuerst ist Ratiopharm Ulm in Spanien bei Bàsquet Girona und deren Jubiläumsspiel zu Gast (Sonntag, 8. September). Im Anschluss wird in Frankreich bei Euro-Cup-Sieger Bourg en Bresse für zwei Spiele Halt gemacht. Am Donnerstag, 12., und Samstag, 14. September, treffen einige Ulmer Meisterhelden dort mit Brandon Paul auf einen Gleichgesinnten.