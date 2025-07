Nächster Neuzugang für Ratiopharm Ulm: Bryce Brown kommt aus Israel

Die Suche der Verantwortlichen des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm nach neuen Spielern beschränkt sich nicht allein auf die Spiele der NBA-Summerleague. In deren Umfeld organisieren Agenten auch immer wieder Camps, bei denen sie ihre Spieler präsentieren. Dabei fiel das Augenmerk des Vizemeisters in einer der kleinen Trainingshallen in Las Vegas auf zwei alte Bekannte aus dem Euro-Cup. Am Ende des Tages auf dem Ulmer Zettel: Bryce Brown, der unter anderem mit JL Bourg en Bresse aus Frankreich bereits in der Ratiopharm-Arena gespielt hat. Ulms Trainer Ty Harrelson sagt: „Er hat sich als Top-Kandidat für unseren Kader präsentiert. Seine Begeisterung und Leidenschaft für das Spiel werden unseren Fans in dieser Saison viel Freude bereiten. Bryce passt zu unserem Spielstil und wir freuen uns darauf, bald mit ihm zusammenzuarbeiten.“ Der 28-jährige US-Amerikaner ist demnach der nächste Neuzugang.

In der vergangenen Saison spielte Brown in Israel, erzielte dort im Schnitt 18,8 Punkte für die Ironi Hai Motors Nes Zionia und wurde fünftbester Scorer der Liga. In den Play-offs war für sein Team allerdings gegen Serienmeister Maccabi Tel Aviv bereits in der ersten Runde Schluss. Im Vorjahr war er mit dem französischen Team aus Bourg-en-Bresse sogar ins Finale des Euro-Cup eingezogen. Mit einer Dreierquote von 41,3 Prozent gehörte er damals zu den besten Werfern in der französischen Liga. Weitere Stationen in Europa waren Istanbul und King Szczecin in Polen. Dort gewann er die polnischen Meisterschaft und wurde als MVP der Finalspiele ausgezeichnet. Davor spielte er drei Jahre in der G-League und hoffte auf ein NBA-Engagement - allerdings vergeblich.

Das sagt Ratiopharm Ulm über die Qualitäten des Neuzugangs

Jetzt will Bryce Brown auch in der Ratiopharm-Arena seine Wurfqualitäten zeigen. Dabei sollte man den 28-Jährigen nicht allein auf seinen Distanzwurf reduzieren. Sein neuer Verein schreibt über die Qualitäten Browns: „Er ist offensiv vielseitig, passt auch den Ball sehr gerne und sehr gut. Dazu macht er mit seiner Athletik den gegnerischen Guards das Leben ordentlich schwer.“