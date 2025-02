Der volle Fokus der Ulmer Basketballer gilt jetzt der Bundesliga

Unten in der Trainingshalle des Orange Campus hatte die U18 von Ratiopharm Ulm im ersten Spiel der „Next Generation Euro League“, dem größten Nachwuchsturnier Europas, gerade die gleichaltrigen Basketballer aus Dubai mit 94:71 besiegt, als eine Etage höher Trainer Ty Harrelson und Youngster Noa Essengue zur wöchentlichen Medienrunde eintrafen. Bei ihnen ist das letzte Erfolgserlebnis schon ein wenig länger her. Drei Niederlage in Folge hat der Meister von 2023 wettbewerbsübergreifend zuletzt kassiert, ist während der Woche obendrein vorzeitig aus dem Eurocup-Wettbewerb ausgeschieden. Doch die Enttäuschung darüber hält sich bei Coach Harrelson in Grenzen. Er sagt: „Jetzt können wir uns auf die Bundesliga konzentrieren.“

Sprich: Der Rhythmus ist nicht mehr ganz so eng getaktet. Während der Woche bleibt mehr Zeit, mit der Mannschaft an Details zu arbeiten und sich noch intensiver auf die Spiele vorzubereiten. In den vergangenen Wochen hatten seine Spieler fast mehr Zeit in Hotels und Flugzeugen verbracht, als in der Trainingshalle. „Ich fordere von meinen Jungs in den kommenden Wochen dafür aber auch mehr Leistung und Hingabe“, sagt der Coach. Denn im Kampf um die Play-offs in der Bundesliga ist jetzt jedes Spiel wichtig. Während Sportdirektor Torsten Leibenath in einem Interview mit Magenta-TV die Eurocup-Play-offs zuletzt noch als „nice to have“ bezeichnet hatte, ist die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft für die Ulmer praktisch Pflicht. Einen weiteren Schritt in diese Richtung wollen sie am Samstag (ab 18.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC machen. Harrelson hat eine klare Vorstellung davon, wie das funktionieren soll: Hinten wie vorne die Rebounds gewinnen und so wenig Bälle wie möglich auf leichtsinnige Art und Weise verlieren. „Wenn wir diese Ziele erreichen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen“, ist sich der Coach sicher.

Verzichten muss er neben dem verletzten Kapitän Thomas Klepeisz in den nächsten Wochen auch auf Isaiah Roby und damit auf die Erfahrung aus über 150 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Den 27-Jährigen plagen schon länger Schmerzen am Handgelenk. Bislang hatte sich der US-Amerikaner durchgebissen, schon am Mittwoch musste er im Eurocup-Heimspiel gegen Tel Aviv (90:97) aber passen. Jetzt soll eine Untersuchung zeigen, woher die Probleme kommen.

Die Statistik spricht am Samstag für die Hausherren: Die Ulmer haben nicht nur 22 der insgesamt 30 Duelle für sich entschieden, sondern auch die vergangenen zwölf in Serie. Der letzte Weißenfelser Sieg in der Ratiopharm-Arena gelang am 15. Februar 2015. Vor fast genau zehn Jahren.