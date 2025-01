Ratiopharm Ulm schlägt Rostock

Ratiopharm Ulm bleibt in diesem noch jungen Kalenderjahr in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Dank einer fulminanten ersten Halbzeit und trotz personeller Probleme gewannen die Ulmer am Samstagabend gegen Rostock mit 82:72. Lange sah es nach einer klaren Angelegenheit aus, am Ende wurde es allerdings eng.

Die Ulmer hatten wider Erwarten gleich zwei Ausfälle zu beklagen. Dass Tommy Klepeisz fehlen würde, das war vorab klar gewesen. Der Kapitän hatte sich unter der Woche im Eurocup gegen Gran Canaria einen Anriss der Achillessehne zugezogen und kam an Krücken in die Halle. Der Fanclub wünschte ihm auf einem großen Transparent gute Besserung, ein zeitnahes Comeback von Klepeisz dürfte trotzdem sehr unwahrscheinlich sein. Überraschend musste gegen Rostock auch Noa Essengue wegen muskulärer Probleme passen.

Die Ulmer legten unbeeindruckt davon einen 14:0-Blitzstart hin, Rostocks Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz bat seine Spieler zwischendurch schon nach etwas mehr als vier Minuten zu einem Auszeit-Gespräch. Der Vorsprung wuchs trotzdem weiter an auf 23:5, bis zum Ende des ersten Viertels schmolz die Führung allerdings leicht auf 25:12. Rostock hatte bis dahin nur vier von 16 Würfen aus dem Feld getroffen. In den nächsten Minuten arbeitete sich die Mannschaft von der Ostseeküste zwar ein bisschen besser rein in dieses Spiel und drückte den Rückstand zu Beginn des zweiten Spielabschnitts in den einstelligen Bereich (28:19). Es war jedoch (noch) nicht mehr als ein kurzes Aufbäumen. Ulm gab wieder gewaltig Gas und nahm einen überaus klaren 48:28-Vorsprung mit in die Halbzeitpause.

Es wurde trotzdem noch sehr spannend. Nach viereinhalb Minuten im dritten Viertel schien das Spiel nach einem Dreier von Isaiah Roby beim Stand von 58:32 zwar endgültig und frühzeitig entschieden. Aber Rostock bäumte sich ein zweites Mal auf und antwortete mit einem 13:0-Lauf zum 58:45. In den letzten Spielabschnitt ging es noch mit einem 62:47-Vorsprung für die Ulmer, deren Vorsprung aber in der Folge weiter schmolz auf 68:61 und drei Minuten vor Spielende sogar auf 71:67. Das Spiel stand wieder auf Messers Schneide und einmal mehr war es Alfonso Plummer, der seiner strauchelnden Mannschaft den Allerwertesten rettete. Mit einem Dreier zum 79:72 machte der Scharfschütze aus Puerto Rico 55 Sekunden vor Schluss den Deckel drauf.

Bemerkenswert auch: Ulm hielt an diesem Abend Bryce Hamilton bei vier Punkten. Der hatte in den drei Spielen zuvor zusammen 69 erzielt.

Beste Ulmer Werfer waren Justinian Jessup mit 15, Marcio Santos mit 14 und Ben Saraf mit 13 Punkten.