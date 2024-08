Ulmer Basketballer starten mit der Vorbereitung auf die neue Saison

Die Basketball-Profis von Ratiopharm Ulm sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Beim ersten Zusammentreffen standen Medizinchecks und Medientermine auf dem Programm. Mit der vollen Stärke von 15 Spielern betrat der Bundesligist gemeinsam mit dem Coachingteam um Trainer Ty Harrelson erstmals zusammen den Main Court des Orange Campus. Vor der ersten Trainingseinheit richtete der 43-Jährige erste Worte an sein neues Team.

„Es ist sehr schön, alle Spieler zum Auftakt beisammenzuhaben. Der Tag war für alle sehr anstrengend, dennoch war es großartig zu sehen, wie gut unser Klub organisiert ist. Die ersten Gespräche sind sehr gut gelaufen und wir können uns jetzt mit vollem Fokus auf den Saisonstart vorbereiten. Die Spieler haben in unserem ersten Training gut gearbeitet, dementsprechend blicken wir optimistisch auf die nächsten Wochen“, sagte er.

Mit dabei war auch Neuzugang Alfonso Plummer. Er meinte: „Es ist so aufregend, hier zu sein. Ich habe schon sehr viel Beeindruckendes über die Energie der Fans gehört. Ich liebe solche Atmosphären und kann den Heimspielauftakt kaum erwarten.“ Sein neuer Teamkollege Márcio Santos kennt Ulm und den Orange Campus aus einer Reihe an Erzählung. Der 21-jährige Brasilianer führt mit seinem Wechsel an die Donau eine Ulmer Tradition fort: „Yago und Bruno haben mir eine Menge über diesen Standort mit sehr viel familiärem Flair und großem Zusammenhalt erzählt. Ich freue mich, dass alles kennenzulernen“, erklärt der bereits fünfte brasilianische Neuzugang der letzten vier Spielzeiten. (AZ)