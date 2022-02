Ratiopharm Ulm verliert schon wieder gegen Göttingen...

Plus Basketball Ulmer Siegesserie reißt in einem Spiel, das viel Diskussionsstoff bietet

Öfter als in anderen Mannschaftssportarten kommen es im Basketball ja diese Szenen vor, über die sich Beobachterinnen und Beobachter stundenlang die Köpfe heiß reden können, ohne sich einig zu werden. Ganz am Ende des Bundesligaspiels zwischen Göttingen und Ratiopharm Ulm gab es gleich zwei Schiedsrichterentscheidungen, die nach der Einschätzung eines großen Teils der Ulmer Fangemeinde zumindest mit ursächlich dafür waren, dass Göttingen mit 92:87 gewann.