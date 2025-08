Ein vielfach ausgezeichneter Neuzugang für Ratiopharm Ulm

Mit Chris Ledlum stößt ein weiterer Spieler zum Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Der 24-Jährige zeigte im Team der Houston Rockets bei der NBA-Summerleague seine Vielseitigkeit. Die Einladung nach Las Vegas verdankte er seiner überragenden Saison in der zweiten französischen Liga.

19 Punkte und 8,5 Rebounds im Schnitt pro Spiel brachten ihm diverse Auszeichnungen ein: Das Basketballportal Eurobasket wählte ihn zum Verteidiger und Forward des Jahres und damit auch in die All-Star-Teams der besten Spieler und Verteidiger. Die französische Liga zeichnete ihn darüber hinaus als MVP, also insgesamt wertvollsten Spieler, aus. Entsprechend vielfältig waren die Angebote, die im Sommer auf den Tisch flatterten. Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt: „Wer Chris spielen sieht, fühlt sich unwillkürlich an Karim Jallow erinnert. Ein Kraftpaket mit hoher Energie an beiden Enden des Feldes, starkem Umschalten und überzeugenden Scoring-Skills. Mit seiner Athletik kann er sich zum Korb powern, besitzt aber auch die Technik, um alternative Abschlüsse zu generieren.“

Einer der besten Studenten aller 300 Basketball-Teams in den USA

Ledlums Basketballkarriere verlief bislang eher außergewöhnlich. Zunächst besuchte er vier Jahre die Elite-Universität in Harvard und avancierte dort zum Academic All-American, also zu einem der besten Studenten aller 300 Basketballteams. An Universitäten wie Harvard steht der akademische Abschluss im Vordergrund und so bekommt man ausschließlich mit sehr guten Schulnoten überhaupt ein Basketball-Stipendium. Durch die abgebrochene Corona-Saison durfte er eine weitere Spielzeit in der NCAA antreten. Er wollte allerdings zurück zu seiner Familie nach New York und schloss sich so der St. John‘s University unter Trainerlegende Rick Pitino an. Für seine Lieblingsposition als Power Forward gab es mit 1,98 Meter in der NBA noch keine Verwendung. So führte ihn sein Weg nach Frankreich - und nun weiter nach Ulm.