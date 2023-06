Rudern: Ulmer plötzlich mit Chancen auf Weltmeisterschaften

Entfesselte Auftritte der Ulmer Ruderer auf dem Ratzeburger Küchensee.

Die Saison zuvor war für die Ulmer Ruderer und Ruderinnen eher durchwachsen verlaufen, aber auf dem Ratzeburger Küchensee gelangen einigen von ihnen geradezu entfesselte Auftritte. Katrin Volk, Noah Anger, Romy Dreher und Harriet Wappler-Niemeyer drängten sich den Bundestrainern förmlich auf. Zudem lieferte U23-Leichtgewicht Manuel Mützel einen viel beachteten Auftritt ab.

Zu alter Stärke fand Katrin Volk zurück. Mit ihrer Partnerin Sophia Krause (Limburg) siegte sie an beiden Renntagen im gewichtsoffenen Doppelzweier der Frauen. Der Einzug ins Finale gelang den beiden jeweils mühelos und auch dort fanden die Konkurrentinnen kein Mittel, um das bestens aufgelegte Duo ernsthaft zu gefährden. Volk/Krause fuhren in einer eigenen Liga und siegten jeweils mit vier Längen Vorsprung. Als nächster Schritt ist wieder der Gang in die leichte Klasse geplant. Das dort geforderte Gewicht von 59 Kilogramm sollte für das erfahrene Duo kein Problem darstellen, fraglich ist aber, ob der bisweilen sperrige Ruderverband (DRV) das Duo zu den nächsten World-Cups in Varese und Luzern entsendet. Über diese Stationen, so plant man jedenfalls im Ulmer Ruderclub Donau, soll das Ticket für die Weltmeisterschaft in Belgrad gelöst werden.

Der 20-jährige Noah Anger saß im deutschen U23-Achter, und der dominierte die Konkurrenz quasi nach Belieben. Im Ziel war der Vorsprung in Längen beinahe nicht mehr zu erfassen. 17 Sekunden waren es am ersten und zwölf am zweiten Renntag – das sind im Achter Welten. Die U23-WM im bulgarischen Plovdiv im Juli kann für den jungen Ulmer also kommen.

Weiterhin gute Karten für eine Teilnahme in Plovdiv hat auch Romy Dreher. Nach beeindruckenden Saisonleistungen im Einer und Doppelzweier verstärkte sie in Ratzeburg diesmal den leichten Doppelvierer. Zusammen mit Finja Rothard (Trier), Charlotte Haltjes (Mülheim) und Kristin Burkert (Heidelberg) waren nach 1000 Metern bereits drei Längen herausgerudert, im Ziel musste sich die Konkurrenz mit fünf Längen deklassieren lassen.

Mit einer vorderen Platzierung in einer zuvor in Hamburg absolvierten Einer-Überprüfung brachte sich Harriet Wappler-Niemeyer ebenfalls für einen Startplatz für Plovdiv ins Spiel.

Denkbar wäre der Einsatz in einem Mannschaftsboot. In Ratzeburg gelang Wappler-Niemeyer mit wechselnden Partnerinnen im U23-Doppelzweier ein zweiter und ein vierter Platz. Einen Doppelerfolg steuerte Manuel Mützel im leichten U23-Einer zu der guten Ulmer Bilanz bei. Sofort nach dem Start setzte er sich an beiden Tagen an die Spitze des Feldes und kontrollierte in der Folge souverän seine Gegner.

Die nächste wichtige Station auf dem Weg nach Plovdiv sind die nationalen Meisterschaften der Junioren und der Altersklasse U23 auf dem Baldeneysee in Essen im Juli. (hjk)