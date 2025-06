Raupen-Alarm in Aalen! Erstes Ulmer Testspiel jetzt in Dorfmerkingen

Mit zehn neuen Spielern und drei Neuen im Trainerstab von Chefcoach Robert Lechleiter ist Fußball-Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball zu Wochenbeginn in die Vorbereitung auf die neue Saison 2025/2026 gestartet. Am Samstag, 28. Juni, bestreiten die Spatzen bereits ihr erstes Testspiel. Gegner ist der württembergische Oberligist VfR Aalen. Die Partie wird allerdings in Dorfmerkingen ausgetragen und nicht wie ursprünglich geplant in der Centus-Arena. Die Stadt Aalen hat das Stadion gesperrt.

„Wegen des Eichenprozessionsspinners“, erklärt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Die Raupe hat sich in den Bäumen rund um das Stadion ausgebreitet, vor einer Woche hatte sie bei Besuchern einer Sportveranstaltung für allergische Reaktionen gesorgt. Den Ulmer ist freilich egal, wo gekickt wird. Sie wollen den Test nutzen, um die vielen Neuzugänge zu integrieren, an das System von Robert Lechleiter und Abläufe auf dem Rasen heranzuführen. Tickets sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Ein Teil der Einnahmen, die rund um das Spiel generiert werden, geht an die Marienpflege in Ellwangen.

Das sind die weiteren Testspiele des SSV Ulm 1846 Fußball

Nur vier Tage später geht es am Mittwoch, 2. Juli, gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München. Die Partie findet in Ersingen statt. Die dortige SG feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen, das Duell des Drittligisten mit dem bayerischen Regionalligisten ist Teil des Festprogramms. Der Erlös kommt der Sportjugend der SG Ersingen zugute. Vom 5. bis 12. Juli beziehen die Ulmer schließlich ihr Trainingslager in Mals/Südtirol. In die beliebte Ferienregion rund um den Reschensee werden die Spatzen auch von vielen SSV-Fans begleitet. Am Freitag, 11. Juli, steht als Abschluss des Trainingslagers ein Vorbereitungsspiel gegen den italienischen Viertligisten FC Obermais auf dem Programm.

Große Saisoneröffnung mit Gottesdienst und Testspiel am Schwörsonntag

Höhepunkt in der Vorbereitungsphase soll die Saisoneröffnung am Sonntag, 20. Juli, werden. Zunächst wird ab 12 Uhr ein SSV-Gottesdienst im Ulmer Münster gefeiert, danach begeben sich Mannschaft und Fans auf den Weg zum Donaustadion, wo um 15.30 Uhr die Partie gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich angepfiffen wird. Rund um das Spiel gibt es ein großes Rahmenprogramm - passend zum Schwörsonntag.

Eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt in der 3. Liga tritt der SSV Ulm 1846 Fußball zur Generalprobe am Montag, 28. Juli, beim Zweitligisten Karlsruher SC an. Gespielt wird im Grenke-Stadion, direkt neben dem BBBank-Wildpark. Die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest.