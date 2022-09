Ravensburg/Ulm

06.09.2022

Diesmal nimmt der SSV Ulm 1846 Fußball die Pokalhürde Ravensburg

Es war wieder ein hartes Stück Arbeit gegen Ravensburg – aber diesmal jubelten am Ende die Ulmer.

Lokal Der Favorit braucht eine ganz starke Schlussphase gegen den zweimaligen Stolperstein in diesem Wettbewerb.

Von Pit Meier

Zweimal in Folge ist der SSV Ulm 1846 Fußball 2015/16 und 2016/17 im württembergischen Verbandspokal am FV Ravensburg gescheitert, im dritten Anlauf haben die Spatzen diese Hürde mit großer Mühe genommen. Der Tabellenführer der Regionalliga gewann am Dienstagabend beim noch sieglosen Kellerkind der Oberliga mit 3:1.

