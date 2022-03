Das nimmt der FV Illertissen gerne mit

Das 1:0 gegen Pipinsried war ein Arbeitssieg, aber Illertissen ist jetzt Dritter der Tabelle. Nach einer Stunde hilft der Gegner kräftig mit.

Man spricht in solchen Fällen gerne von einem Arbeitssieg oder auch einen dreckigen Sieg. Den Spielern des FV Illertissen und ihrem Trainer Marco Konrad wird das egal sein. Durch das 1:0 gegen Pipinsried überholten sie Schweinfurt in der Tabelle und sind nun Dritter des Klassements der Fußball-Regionalliga Bayern. Den Treffer des Tages erzielte Mittelfeldspieler Max Zeller in seinem 70. Regionalligaspiel für den FVI wenige Minuten vor dem Abpfiff (83.).

Dafür bedurfte es aber einer richtigen Energieleistung, denn die Gäste entpuppten sich als kampfstarker und unangenehmer Gegner. Nachdem die Spieler beider Mannschaften sich am Mittelkreis versammelt und ihre Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine bekundet hatten, kam Illertissen nur schwer ins Spiel. Torszenen waren beiderseits Mangelware, abgesehen von einer Einzelaktion des FVI-Mittelstürmers Kento Teranuma. Der Japaner setzte sich nach einer knappen Viertelstunde gegen seinen Gegenspieler energisch durch, wurde aber bei seinem Abschlussversuch aus Sicht der Illertisser elfmeterreif gefoult. Der Schiedsrichter war anderer Meinung.

Trainerkommentar FV Illertissen - FC Pipinsried Video: Wilhelm Schmid

Auf der Gegenseite hatte der FC Pipinsried in der 26. Minute die erste gute Möglichkeit, doch Matthew Durrans scheiterte aus spitzem Winkel an Torhüter Felix Thiel. Kurz vor der Pause hatte der FVI Glück, denn Lucas Schraufstetter scheiterte mit dem Kopf an der Latte. Ausgleichende Gerechtigkeit direkt nach Wiederanpfiff: Yannick Glessing spitzelte einen weiten Ball am heraus laufenden Torhüter Alexander Eiban vorbei und hatte das leere Tor vor sich. Doch die Kugel versprang ihm so unglücklich, dass er aus zehn Metern das leere Gehäuse verfehlte.

Seine Mannschaft kam dann immer besser ins Spiel und setzte den Gegner unter Druck. Der war zudem nach etwas mehr als einer Stunde in Unterzahl, denn Dominik Wolfsteiner erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er sich die Ampelkarte abholte. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, kommentierte Trainer Marco Konrad. Er hatte kurz zuvor mit Natsuhiko Watanabe und Jannik Wanner weitere Offensivkräfte eingewechselt, die für viel Schwung sorgten. So wurde in der 78. Minute der kleine Japaner Watanabe äußerst elfmeterverdächtig, aber ungeahndet gefoult und Jannik Wanner konnte wenig später ebenfalls nur durch eine Regelwidrigkeit gebremst werden. Die Bemühungen des FVI wurden schließlich in der 83. Minute doch noch belohnt: Alexander Kopf legte für Max Zeller quer, der aus vollem Lauf halbhoch ins Eck traf.