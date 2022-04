Der FV Illertissen streckt sich gegen Unterhaching vergeblich

Mehr als bei der Niederlage gegen Haching kann kaum schief gehen: Ein Latten- und ein Pfostentreffer und ein Wembleytor des Gegners.

Irgendwie hat es für den FV Illertissen in der Fußball-Regionalliga Bayern gegen die Spvgg Unterhaching nicht sollen sein: beste Chancen für die Hausherren, ein Latten- und ein Pfostentreffer, ein „Wembleytor“ des Gegners und schließlich eine 0:2–Niederlage. Unterhaching hat damit sechs seiner vergangenen neun Spiele gewonnen und den FV Illertissen in der Tabelle überholt. „Die Niederlage hätte absolut nicht sein müssen“, sagte FVI-Kapitän Marius Wegmann: „Aber wir hätten vermutlich noch weitere 90 Minuten spielen können, ohne zu treffen.“

Mit diesen Worten traf er den Nagel auf den Kopf, denn der einzige Unterschied zwischen den beiden Mannschaften lag in der Chancenverwertung. Schon nach zwei Zeigerumdrehungen hatte Tim Bergmiller eine erste Halbchance, er scheiterte aus spitzem Winkel. Unterhaching ergriff dann durchaus immer wieder die Initiative und wurde erstmals in der 18. Minute gefährlich, als FVI-Torhüter Felix Thiel einen Kopfball von Viktor Zentrich gerade noch über die Latte lenken konnte. Nach einem gefährlichen Kopfball von Maurice Strobel (22.) gelang den Schützlingen von Gästetrainer Sandro Wagner aber das 0:1. Nach einer guten Kombination stand Boipelo Mashigo plötzlich frei und traf in der 25. Minute. Yannick Glessing probierte es wenig später mit einem Flachschuss, doch der Hachinger Torhüter Hannes Heilmair konnte gerade noch retten. Zwei Minuten vor der Pause hätte Maurice Strobel den Ausgleich zwingend machen müssen, er köpfte jedoch unbedrängt aus wenigen Metern daneben.

FV Illertissen - SpVgg Unterhaching - Kommentar des FVI-Kapitäns Video: Wilhelm Schmid

Seine Mannschaft kam mit frischem Schwung aus der Kabine und drängte den Gegner in dessen Hälfte zurück. Dass gerade in dieser Phase das 0:2 fiel, war symptomatisch für dieses Spiel. Florian Schmid gewann ein Laufduell mit Goson Sakai, der Ball landete bei seinem Lupfer an der Latte und sprang aus Sicht der Unparteiischen hinter der Linie auf. Kein Grund für die Illertisser, schon aufzugeben. Sie versuchten im Gegenteil noch einmal alle und hatten in der Schlussphase auch eine ganze Reihe guter Möglichkeiten, allerdings auch viel Pech. Jannik Wannder legte etwa für Alexander Kopf auf, der aus etwa zehn Metern nicht traf, Lukasz Mozler donnerte einen Freistoßball an die Latte(89.) und Marius Wegmann traf direkt im Anschluss daran nur den Pfosten. Letztlich konnte sich der FVI für sein engagiertes Spiel nicht belohnen. Die nächste Pflichtaufgabe wartet bereits am Samstag(14 Uhr) beim FC Augsburg II.

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Keckeisen, Sakai, Kopf – Bergmiller (72. Wanner), Maiolo, Boyer (61. Luibrand), Glessing (61. Mozler) – Strobel (72. Estevez), Teranuma.