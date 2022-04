Der Torwart des FV Illertissen behält den Durchblick

Der FV Illertissen hält gegen den SV Schalding-Heining seinen Kasten sauber, bringt aber vorne wenig zustande.

Einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Diese Frage stellt sich nach dem torlosen Unentschieden des FV Illertissen in der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen den SV Schalding-Heining. In einer ereignisarmen Partie gab es die aufregendsten Szenen erst in den Schlussminuten, als etwa der Illertisser Mittelfeldspieler Philipp Boyer in der 90. Minute die Latte traf. Da die Gäste aber kurz zuvor ebenfalls eine Riesenchance vergeben hatten, war das auch ausgleichende Gerechtigkeit. „Insgesamt war es ein Schritt nach vorn“, analysierte Illertissens Trainer Marco Konrad: „Auch wenn es gegen den Vorletzten nur ein torloses Unentschieden gab, hat sich das die Mannschaft redlich verdient. Wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen, doch in der Offensive nicht schlagkräftig genug.“

Damit sprach er das derzeit größte Manko an, denn in den vergangenen drei Spielen hat Illertissen kein einziges Tor erzielt. Zumindest hielt diesmal Luka Nujic den eigenen Kasten sauber. Die nominelle Nummer zwei vertrat Felix Thiel, der wegen einer Kapselverletzung am Finger passen musste.

Eine Hiobsbotschaft erhielten die Illertisser vor dem Spiel. Bei Max Zeller hat eine Untersuchung ergeben, dass das Kreuzband gerissen ist, er fällt somit lange aus. Ein ähnliches Schicksal ereilte den Gästekapitän Alexander Kurz bereits nach wenigen Minuten, als er sich das Knie verdrehte.

Seine Mannschaftskollegen kompensierten diesen Ausfall mit viel Einsatz und Kampf. Sie hatten sogar nach einer knappen Viertelstunde durch Fabian Schnabel eine gute Einschussmöglichkeit, der aber verzog. Den Illertissern boten sich anschließend nur zwei Halbchancen, doch der Weitschuss von Lukasz Mozler (18.) war für Torhüter Simon Busch kein Problem und der Kopfball von Marco Gölz (26.) ging knapp übers Tor. Der FVI rannte vor der Pause zwar pausenlos an, er kam aber nie richtig durch.

FV Illertissen - SV Schalding-Heining - Trainerkommentar Video: Wilhelm Schmid

Daran änderte sich auch mit Beginn der zweiten 45 Minuten nichts, denn die Gäste standen defensiv sehr sicher und kreuzten ihrerseits ab und zu gefährlich vor dem Illertisser Tor auf. Aufregend wurde es in der Schlussphase. Zunächst lief Schaldings Stürmer Fabian Schnabel alleine aufs Tor zu, zog jedoch am langen Eck vorbei. Dann versuchte es Boyer aus 18 Metern, traf aber nur die Latte.

Bereits am Freitag (19 Uhr) kommt der Tabellenführer und designierter Aufsteiger Spvgg Bayreuth ins Vöhlinstadion. Auch danach gibt es kaum eine Pause, denn schon am kommenden Dienstag, (19 Uhr) haben die Illertisser das dritte Heimspiel hintereinander gegen den SC Eltersdorf.

FV Illertissen: Nujic – Wegmann, Keckeisen, Kopf, Gölz (62. Glessing/78. Kljajic) – Boyer, Maiolo, Mozler (67. Estevez), Strobel – Bergmiller (71. Luibrand), Teranuma.