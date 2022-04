Schwerer Brocken für den FV Illertissen

Für Marco Konrad ist Unterhaching der Topfavorit – nächste Saison. In dieser Spielzeit hat seine Mannschaft gegen diesen Gegner bereits gewonnen.

Die Pflichtaufgabe gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Rosenheim hat der FV Illertissen mit einem 4:0-Sieg souverän erledigt, am Mittwoch (Beginn 19 Uhr) kreuzt ein ganz anderes Kaliber im Vöhlinstadion auf: Die SpVgg Unterhaching ist in der bayerischen Fußball-Regionalliga eine der Mannschaften der Stunde. Startrainer Sandro Wagner musste mit seinen Schützlingen in den vergangenen acht Spielen nur eine Niederlage hinnehmen, auch den fast sicheren Meister SpVgg Bayreuth brachten die Hachinger beim 2:2 in der vergangenen Woche mächtig in Verlegenheit.

Der Verein kokettiert gerne mit der Aussage, eine blutjunge Mannschaft perspektivisch entwickeln zu wollen. Die Ausbildung sei wichtiger als Ergebnisse und dieser Prozess brauche eben seine Zeit. Die Hachinger haben tatsächlich einige Talente in ihren Reihen, denen es noch an Erfahrung mangelt. Aber auch wenn derzeit bekannte Größen und für die Regionalliga überdurchschnittliche Spieler wie Stephan Hain oder Dominik Stahl fehlen, so bleibt festzuhalten: Mit David Pisot, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Simon Skarlatidis und Patrick Hobsch gehören in der Regel immer noch fünf gestandene und erfahrene Profis zur Startelf. Sie alle waren schon mindestens in der dritten Liga unterwegs. Vor allem Hobsch ist mit 25 Treffern in 31 Spielen ein Garant für Tore. „Mir ist es nicht wichtig, dass wir schön spielen“, sagt dazu Trainer und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner: „Viele Jungs kommen aus dem Nachwuchsbereich und müssen sich erst an die Regionalliga gewöhnen.“

Das klappt offensichtlich immer besser. „Die Mischung bei Unterhaching passt“, urteilt Illertissens Trainer Marco Konrad: „Es hat sich ein harmonisches Gebilde entwickelt und ich möchte behaupten, dass das der Topfavorit für die nächste Saison ist. Für uns ist das eine harte Nuss.“ Spätestens seit dem 2:0-Sieg im Hinspiel wissen aber die Illertisser Spieler, dass sie Haching schlagen können.

Konrad muss weiterhin auf Natsuhiko Watanabe (Kreuzbandriss), Fabio Maiolo und Max Zeller (beide Knieverletzungen) verzichten. Zumindest bei Maiolo ist aber Besserung in Sicht, bei Zeller lautet die Diagnose Innenbandriss, eine MRT-Untersuchung wird genauere Erkenntnisse bringen.