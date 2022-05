Spieler des FV Illertissen geben ihre Bewerbungen ab

Vor dem Pokalfinale wartet die Pflichtaufgabe gegen Schweinfurt.

Der Countdown für das Finale im Totopokal am 21. Mai ist angelaufen. Zuvor steht für den FV Illertissen aber am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga noch die Pflichtaufgabe in Schweinfurt auf dem Programm.

Der Gegner hat turbulente Wochen hinter sich. Ende März musste Trainer Tobias Strobl gehen, sein Assistent Jan Gerlein wurde zum Chef befördert und konnte trotz drei Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen vier Spielen Platz drei halten. In der kommenden Saison übernimmt Christian Gmünder, der derzeitig noch für die A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball verantwortlich ist. Er kann dann weiterhin auf seinen Toptorjäger Adam Jabiri (25 Treffer, 19 Vorlagen) bauen. Der mit 16 Toren zweiterfolgreichste Schweinfurter Angreifer Meris Skenderovic wechselt dagegen zum TSV 1860 München. Auf diese beiden herausragenden Spieler werden die Illertisser ein besonderes Augenmerk richten müssen und ihrerseits sollten sie ihre Chancen endlich wieder konsequent nutzen. Der FVI hat keines der vergangenen sechs Spiele gewonnen und dabei trotz guter Möglichkeiten nur einen einzigen Treffer erzielt. „Wir haben im Training gezielt daran gearbeitet“, versichert Konrad: „Aber selbst kann ich die Chancen natürlich nicht verwerten. Wir spielen ja gut und heimsen Lob dafür ein, wir treffen aber einfach das Tor nicht. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sich meine Jungs irgendwann für ihr engagiertes Auftreten wieder belohnen werden. Im Idealfall schon in Schweinfurt.“

Ihm ist aber bewusst, dass der gescheiterte Aufstiegsaspirant eine ganz harte Nuss ist. Für seine Spieler geht es zudem darum, sich für das Pokalfinale gegen Aubstadt zu empfehlen. Der Konkurrenzkampf ist groß, denn bis auf die Dauerpatienten Max Zeller und Natsuhiko Watanabe sind alle Mann fit.