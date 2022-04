Der nimmermüde Dauerläufer des SSV Ulm 1846 Fußball

Jannik Rochelt spielt eine wichtige Rolle in der Offensive des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit den Spatzen will er in die 3. Liga, die für den Allgäuer aber kein Neuland wäre.

Jannik Rochelt ist keiner, der gerne auf den Putz haut. Er hält den Ball verbal lieber flach, plakative Antworten oder große Sprüche darf man in Gesprächen mit dem 23-Jährigen nicht erwarten. Was er antwortet, ist stets wohlüberlegt. Ganz egal, ob es um Privates oder Sportliches geht. Wobei Letzteres gerade im Vordergrund steht, Freizeit hingegen rar ist. Rochelt steckt mit dem SSV Ulm 1846 Fußball im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest, die Spatzen sind punktgleich mit Spitzenreiter SV Elversberg und träumen nach wie vor von der 3. Liga. Eine Spielklasse, die Rochelt schon kennt. Mit dem FC Bayern München II ist er im Frühjahr 2020 Drittliga-Meister geworden.

An die Zeit beim Rekordmeister erinnert er sich noch gerne. „Das war krass, was ich da alles erlebt habe“, meint er. Zum ersten Mal zog er in eine eigene kleine Wohnung, weg von den Eltern. Quasi direkt nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung zum Bankkaufmann im Allgäu. Und der Weg am ersten Arbeitstag als Fußball-Profi führte ihn damals zum Flughafen, mit dem Flieger ging es nach Dallas ins Trainingslager. „Das war verrückt und ziemlich beeindruckend. Alles in allem war die Zeit überragend. Auch wenn es am Ende nicht mehr ganz so geklappt hat, wie ich es mir erhofft und gewünscht habe“, erzählt Rochelt.

Im Winter 2021 wechselte er nach Ulm – und würde mit dem Klub nur zu gerne nach oben. Vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger sagt er: „Wir haben keinen Druck. Es macht einfach nur riesigen Spaß, wie wir in dieser Saison als Mannschaft auftreten. Wir haben jetzt noch drei Spiele und wollen natürlich möglichst auch alle drei gewinnen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn wir am Ende auch aufsteigen.“ Er erwartet ein umkämpftes Duell mit dem Tabellenvierten, ist aber gleichzeitig optimistisch: „Wir werden Steinbach schlagen können, weil wir gerade einen tollen Lauf haben.“

Ein bisschen Abwechslung ist zuletzt in den momentan eng getakteten Fußball-Alltag gekommen. Montag war trainingsfrei, am Mittwochabend Sponsorenabend, die Mannschaft trat dort genauso geschlossen auf wie auf dem Platz. Rochelt meint: „Das ist heuer unser großes Pfund. Jeder ist für jeden da, man gönnt sich gegenseitig alles. Man weiß, dass man sich auf den Mitspieler verlassen kann. So haben wir auch das eine oder andere enge Spiel für uns entschieden.“

Enormen Anteil an dieser Entwicklung habe freilich das Trainerteam um Chefcoach Thomas Wörle. „Er hat uns seit Tag eins erklärt, dass jeder Spieler im Team gebraucht wird. Und das hat man dann in den vergangenen Monaten ja auch tatsächlich gesehen, als wir von Verletzungen und Corona-Ausfällen arg gebeutelt wurden“, sagt Rochelt. Der Vertrag des nimmermüden Antreibers im Mittelfeld läuft Ende Juni aus. Zu seiner Zukunft hält sich der 23-Jährige eher bedeckt, sagt kurz und knapp: „Es laufen gerade Gespräche. Ich fühle mich wohl in Ulm, hier läuft vieles in die richtige Richtung. Aber ich weiß auch, dass noch Luft nach oben ist, was Tore und Vorlagen angeht. Da kann ich mehr liefern als bisher. Da möchte ich mich noch verbessern.“

Während das noch recht ergebnisoffen klingt, hat ein ehemaliger Ulmer inzwischen wieder einen neuen Verein gefunden: Ex-Kapitän Florian Krebs, der seine Karriere eigentlich schon beendet hatte, läuft künftig für Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Langenau auf. Der 33-Jährige wohnt mit seiner Familie in der 15.000-Einwohner-Stadt.

Rochelt hat es mittlerweile wieder ein Stück Richtung Heimat gezogen. Er lebt in der Nähe von Laupheim, nach Hause ins Westallgäu sind es von dort knapp 100 Kilometer. „Ich schaue schon, dass ich an den freien Tagen regelmäßig zu Familie und Freunden komme“; erzählt er – und schwärmt in diesem Zusammenhang vom Allgäu. Der Region, in der er nach anstrengenden Zeiten wieder Kraft tanken kann. Er sagt: „Das Allgäu hat alles zu bieten, was man braucht. Berge, Natur, Freizeitmöglichkeiten. Es ist schon eine besondere Ecke. Nach der Karriere will ich auf alle Fälle wieder ins Allgäu.“ Mit seinen erst 23 Jahren ist dieser Tag X aber freilich noch meilenweit entfernt.