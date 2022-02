Regionalliga Südwest

27.02.2022

SSV Ulm 1846 Fußball spielt nur Unentschieden

Die Ulmer Fans erinnerten mit einem Transparent auf den Krieg in der Ukraine und mahnten zum Frieden in Europa. Die Ulmer Mannschaft kam mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim nicht wo wirklich vom Fleck.

Von Stefan Kümmritz

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt in der Regionalliga Südwest nach der Winterpause sieglos. Dem 1:1 in Koblenz vor gut einer Woche folgte ein weiteres 1:1 gegen Hoffenheim II vor 3180 Zuschauern – viele von ihnen hatten Freikarten und alle hielten sie die obligatorische Schweigeminute wegen des Kriegs in der Ukraine mit großem Respekt ein. Zudem bekundeten die Fans mit einem Transparent ihre Solidarität mit der Ukraine.

