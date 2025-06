Eine Premiere beim Springturnier in Illertissen

Das Reitsportzentrum Illertissen veranstaltet auf seiner Anlage auch in diesem Jahr wieder sowohl ein Spring- als auch ein Dressurturnier. Die Springreiter und -reiterinnen sind von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Juni, an der Reihe, die Dressurspezialisten eine Woche später vom 19. bis 22. Juni. Geht es beim Springen bis hin zu den schweren Prüfungen der Klasse S*, so wird in der Dressur bis hin zur ganz schweren S***-Prüfung geritten. Möglich ist somit sogar die Qualifikation für das Bundeschampionat in Warendorf. Am Start sind in den mehr als 30 Dressur-Prüfungen auch nationale und internationale Profis. Im Rahmen des Springturniers gibt es in Illertissen eine Premiere: das Hannoveranische Springpferde-Championat für vier- bis sechsjährige Pferde.

21 Prüfungen beim Reitturnier in Illertissen

Insgesamt sind am ersten Wochenende 21 Prüfungen ausgeschrieben. Los geht es am Freitag um 7.30 Uhr mit dem Hannoveraner Sporttest Springen. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter. Das Hannoveraner Championat für vierjährige Pferde beginnt um 10.30 Uhr (Klasse A**), den Abschluss des Tages bildet ein M*-Springen um 16.30 Uhr. Am Samstag (der Turniertag beginnt um 8 Uhr) steht zunächst unter anderem um 11.30 Uhr das Championat für fünfjährige Pferde (Klasse L) auf dem Programm. Ein Punkte-S*-Springen, für das 50 Reiter und Reiterinnen gemeldet haben, bildet an diesem Tag den Abschluss (Beginn 16.30 Uhr). Der Sonntag beginnt mit einer L-Prüfung um 9 Uhr. Am Nachmittag dann die Höhepunkte mit einem M**-Springen für Jungpferde (14 Uhr), dem anschließenden Großen Preis von Illertissen mit einem S*-Springen (15 Uhr), einer Fohlenauktion (16 Uhr) und einer Springprüfung der Klasse M**.

Unter den vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Springturnier sind viele in der Szene bekannte Namen. Um nur einige zu nennen: Patrick Afflerbach (RV Königsbrunn-Fohlenhof), Sönke Aldinger (RSZ Josefshof im Winkel), Niels Carstensen (RC Riedheim), Benjamin Fischer (RFV Leutkirch-Diepoldshofen), Lea Sophia Gut (RFZV Weingarten), Verena und Ricardo Benzinho Karle-Costa (RSG Dettinger Alb), Ramona Kunze (RC Langenau), Stefanie Paul (RFV Altusried), Wolfgang Puschak (RV Augsburg-West), Luis Weishaupt (RFV Jettingen) oder Maximilian Ziegler (RV Augsburg-West).

Viele Lokalmatadore beim Reitturnier in Illertissen

Natürlich sind auch Reiter und Reiterinnen aus der Umgebung dabei. Zu nennen wären beispielsweise vom Reitsportzentrum Illertissen Sven Niklas Zeller, der insgesamt zehn Pferde an den Start bringt, seine Lebensgefährtin Emma Rock, Emilia Hilzinger, Benjamin Honold und Chantal Illgen. Aber auch beispielsweise vom RFV Illertissen, aus Weißenhorn, Tiefenbach, Bellenberg und Babenhausen haben Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden gemeldet.