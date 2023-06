Großes Reitturnier beim RFV Weißenhorn an diesem Wochenende

Am Wochenende wird in Weißenhorn geritten. Das Turnier ist für seine Geländestrecke bekannt. Über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei.

Sein großes Sommerturnier veranstaltet der RFV Weißenhorn vom Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli. Insgesamt absolvieren knapp 200 Reiterinnen und Reiter auf 340 Pferden über 430 Starts.

Am Freitag beginnt die Veranstaltung ab 13 Uhr mit Springpferdeprüfungen für junge Pferde in den Klassen A und L. Danach folgen zwei weitere Prüfungen – geritten auf Fehler und Zeit bis zur Klasse L. Samstag und Sonntag (ab 8 Uhr) gibt es von Einsteigerprüfungen bis hin zur Klasse M* unter anderem Stilspringprüfungen, bei denen rhythmisches und harmonisches Reiten bewertet wird. Bei Punktespringprüfungen geht es flotter zur Sache. Am Sonntag (13 Uhr) reitet beim „Jump and Run“ zunächst ein Reiter einen Springparcours, im Anschluss absolviert ein Läufer einen Parcours zu Fuß. Das schnellste Team gewinnt.

Im Gelände geht es über Stämme, Stock und Stein

Spannend sind auch die Springprüfungen auf der Geländestrecke über Hindernisse wie Baumstämme, Häuser und Wasser. Der Samstag endet mit einem Mannschaftsspringen der Klasse A*. Neben einigen Prüfungen, die zur Kreismeisterschaft zählen, gibt es eine weitere Besonderheit: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat den Weißenhorner Reitverein für die Wertung der Schulpferde-Champions ausgewählt. Im Springreiter- und Stilspringwettbewerb, angelehnt an die Klasse E, gibt es zusätzlich eine eigene Wertung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Schulpferden.