Sie ist die große Siegerin des Springturniers in Illertissen

Beim dreitägigen Springturnier auf der Anlage des Reitsportzentrums Illertissen mussten Mensch und Tier mit der Hitze zurecht kommen. Doch trotz der hohen Temperaturen wurde toller Sport geboten. Die große Gewinnerin des Wochenendes war Lea Sophia Gut vom RFZV Weingarten in Baden, die schon eine ganze Reihe von S-Springen gewonnen hat und auch in Illertissen mit ihren Pferden glänzte.

Im Großen Preis von Illertissen, in dem es um den Uwe-Carstensen-Gedächtnispreis ging, zeigte sich Lea Sophia Gut gleich als erste Starterin der gesamten Konkurrenz überlegen. Sie ritt auf Sharm-el-Sheikh ohne Fehler und in der klar schnellsten Zeit aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die fehlerlos durchkamen (61,89 Sekunden), zum Sieg. Mit ihrem zweiten Pferd Valentina war sie zwar noch schneller (57,31 Sekunden), doch ihr unterlief ein Fehler und so reichte es nur zu Rang fünf. Die Plätze zwei und drei belegten ebenfalls mit Null-Fehler-Ritten Leonie Assmann (Bad Wörishofen) auf Urs und Marcel Braig (Ehingen) auf César (64,63). Die Langenauerin Ramona Kunze kam mit Chilli Girl fehlerfrei durch den Parcours und landete auf Position vier, während Felicia Bock-Laqua (RFZV Babenhausen) auf Energie Kokka Zehnte wurde.

Höchst spannend war am Samstagnachmittag die Punktespringprüfung der Klasse S*. Durch fehlerfreies Überwinden der Hindernisse und erfolgreiches Absolvieren des Joker-Sprungs konnten die Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden 90 maximal Punkte holen . Für jeden Fehler und fürs Überschreiten der erlaubten Zeit gab es Abzüge. Unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit der maximalen Punktzahl entschied die Zeit. Am schnellsten unterwegs war auch in dieser Prüfung Lea Sophia Gut mit ihrem Pferd Valentina. 90 Punkte und 58,42 Sekunden bedeuteten für sie den Sieg. Als beste Lokalmatadorin belegte Emma Rock (RSZ Illertissen) auf Nemrod de Vauxelles mit 90 Punkten in 68,20 Sekunden den sechsten Platz. Sven Niklas Zeller vom Reitsportzentrum Illertissen hatte weniger Glück, kam nicht fehlerfrei durch und somit nur auf 76 Punkte, die zu keinem Spitzenplatz reichten. Noch schlechter erging es Felicia Bock-Laqua, die mit ihrem Pferd Energie Kokka gleich das erste Hindernis riss und damit schon keine Aussichten mehr auf den Sieg hatte. Da sie auch beim Joker-Sprung patzte, fiel sie mit nur noch 41 Punkten weit zurück. Immerhin 82 Punkte schaffte die Babenhauserin Carlotta Reisacher mit Haribo Gem. Das bedeutete für sie Rang zwölf.

Im M*-Springen, das Jochen Schelling (RFV Kißlegg) auf King Lui gewann, hatte Niels Carstensen vom RC Riedheim großes Pech. An einem Hindernis blieb er mit seinem Pferd Colesto hängen, es kam zum Sturz und Carstensen blieb etwas benommen liegen. Dann konnte er aber gehend den Parcours verlassen, er hat sich also wohl keine schweren Verletzungen zugezogen. Danach sah es auch bei seinem Pferd aus. In der zweiten Abteilung hatte Carstensen zuvor mit seinem Pferd Coach Carter Rang vier erreicht. In einem M**-Springen am Sonntag setzte sich in der ersten Abteilung Stefanie Paul vom RFV Altusried auf Zara White mit null Fehlern und der schnellsten Zeit durch, in der zweiten Abteilung wurde sie mit El Clasica Dritte. Diese gewann wieder einmal Lea Sophia Gut mit Untouchable Uljhana. Dreimal Rang eins also für sie an einem Wochenende – der Ausflug nach Illertissen hatte sich für Lea Sophia Gut gelohnt.

Jeweils fünfte Ränge in ihren Abteilungen belegten Sven Niklas Zeller auf Carmenta und Emma Rock auf Manfred.