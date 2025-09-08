Große Sprünge im Herbst in Babenhausen

Traditionell richtet der RFZV Babenhausen im Herbst noch ein großes Reitturnier aus. Es ist nach dem Frühjahrsturnier im Mai und dem Sommerturnier Ende Juni bereits das dritte und auch letzte im laufenden Jahr. Noch einmal werden sich viele Reiter und Reiterinnen von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. September, den zahlreichen Aufgaben stellen, die auf sie in den insgesamt 31 Spring- und Dressurprüfungen bis hin zur schweren Klasse warten. Dabei gibt es insgesamt 10.000 Euro an Preisgeld zu gewinnen. Der Eintritt ist frei, erwartet werden an den drei Tagen um die 1000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, wobei auch einige Reiter und Reiterinnen vom ausrichtenden Verein mit von der Partie sind, allen voran natürlich Lokalmatador Edwin Schmuck mit seinen Pferden.

Das Turnier beginnt am Freitag um 7 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A*. Im Dressurviereck wird um 9 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A gestartet. Insbesondere beim Springen gibt es am ersten Tag sehr viele Meldungen, zum Teil mehr als 100. Beendet wird der Tag mit einer Springprüfung der Klasse L, bei der die Pferde sechs Jahre oder älter sein müssen. Diese Prüfung wird unter Umständen unter Flutlicht ausgetragen.

Der Samstag beginnt für die Springreiter und -reiterinnen erneut um 7 Uhr, und zwar mit einer Amateurspringprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen. Danach geht es quasi pausenlos weiter. Für die Clear-Round-Springprüfung der Klasse M* um 16 Uhr liegen nicht weniger als 117 Nennungen vor. Immerhin 109 sind es noch beim Tagesabschluss, den um 18.30 Uhr ein M**-Springen bildet. Auch die wird womöglich unter Flutlicht ausgetragen, denn aufgrund der zu erwartenden hohen Zahl an Starts dürfte sie recht lange dauern. In der Dressur geht es zeitmäßig gemächlicher zu. Start ist um 8.30 Uhr mit einer L-Prüfung, beendet wird der Tag um 15.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse M** Kandare.

Am Sonntag werden wieder ab 7 Uhr Springprüfungen geboten, wobei es bei einer A**-Prüfung mit Stechen ebenso wie bei einem L-Springen mit Stechen um 8.30 Uhr jeweils um die Entscheidung im Schwaben-Cup geht. Aber erst gegen 17 Uhr folgt der Höhepunkt des Turniers, ein Punktespringen der Klasse S* mit Joker, bei dem es über Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,40 Meter geht. Für diese schwere Prüfung liegen 74 Nennungen vor, was dafür spricht, dass viele starke Reiter und Reiterinnen starten wollen. Für das M*-Springen zuvor (14.15 Uhr) gibt es sogar 86 Anmeldungen. Auch in der Dressur wird das Turnier mit einer Prüfung der schweren Klasse abgeschlossen, und zwar um 16.15 Uhr mit einer Amateur-Dressurprüfung der Klasse S* Kandare, in der es wie in drei anderen, leichteren Prüfungen zuvor um den Sieg im Schwaben-Cup geht. Hier hat Lokalmatadorin Sophia Bock gute Chancen.

Edwin Schmuck hat für die Springprüfungen gemeldet

In den Springprüfungen mischen auch die Einheimischen wie Edwin Schmuck, Mira Münz, Hannah Müller oder Marie-Theres Schilling ordentlich mit. Wenn es um den Schwabencup geht, sind gleich mehrere Babenhauserinnen aussichtsreich dabei. Zum Beispiel führt Josephine Bechter die Konkurrenz an, gefolgt von Janina Heck und auch Melanie Erl kämpft noch um einen vorderen Platz.