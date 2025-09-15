Hochspannung beim Reitturnier des RFZV Babenhausen

Das Wetter war teilweise schön, teilweise spielte es beim Herbstreitturnier des RFZV Babenhausen aber auch nicht mit. Was aber für Reiter und Reiterinnen sowie ihre Pferde kein Problem darstellte, ist der Boden im Stadion sowie im Dressur-Viereck doch sehr gut und wird auch immer bestens vor den einzelnen Prüfungen präpariert. Beim Höhepunkt des Turniers, einem Punktespringen mit Joker der schweren Klasse S* zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung, setzte sich Ralf Rundel vom RC Rupberg auf seinem Pferd Nice Behaviour durch. Aber auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Babenhausen und der Region erzielten gute Ergebnisse.

Beim S*-Springen ging es höchst spannend zu. Der Reiz der Prüfung lag darin, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Parcours von Hindernis zu Hindernis immer mehr Punkte sammeln, aber auch verlieren konnten. Wer den letzten Sprung, den Joker-Sprung, erfolgreich absolvierte, erhielt mit 24 die Höchstpunktzahl. Wer scheiterte, verlor die 24 Punkte. Insgesamt 90 Punkte waren insgesamt zu holen und das schafften außer Ralf Rundel mit Nice Behaviour nur noch Benjamin Fischer (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) auf Mumbai, Samanta Laack (RSG Öpfingen) auf Comtess Ass und Juliane Dammers (TRSC Königsbrunn) auf Dewall. Lokalmatador Edwin Schmuck startete mit drei Pferden, kam aber mit keinem fehlerfrei durch. Dieses Schicksal teilten mit ihm seine Vereinskameradinnen Felicia Bock-Laqua auf Energie Kokka und Marie-Theres-Schilling, die mit Etoulea aufgab.

Beim Flutlichtspringen der Klasse L am Freitagabend gewann dagegen Schmuck in der ersten Abteilung mit seinem Pferd Rubia Donkhoeve fehlerfrei mit der schnellsten Zeit vor Luisa Blessing, ebenfalls vom RFZV Babenhausen, auf Chantilly Rose. Mit diesem Pferd gewann sie am Sonntag das Finale im Schwaben-Cup, das in einer L-Prüfung mit Stechen ausgetragen wurde. In der zweiten Abteilung des Flutlichtspringens am Freitag setzte sich Andreas Barth von der PSG Tiefenbach mit Gerry van Boven ohne Fehler in 57,35 Sekunden vor Dina Duhme-Walter (RC Straß) auf Susi Super (0/58,56) durch.

Edwin Schmuck war auch in weiteren Prüfungen mit verschiedenen Pferden erfolgreich. In einer Clear-Round-Springprüfung der Klasse M* holte er in seiner Abteilung mit Chacci-Chacci einen ersten Platz, während sich Lea Schmuck über einen dritten Rang mit Tiffany freute. Beim Flutlicht-M**-Springen am Samstagabend blieb Edwin Schmuck in der ersten Abteilung mit Pan Am fehlerfrei und war mit 64,94 Sekunden auch absolut am schnellsten. Hinter Leonie Assmann (RFV Bad Wörishofen) auf Urs (69,61) belegte Schmuck auch noch mit Concept van het Akrenbos Rang drei (0/70,90).

In der Dressur ragte die Amateurprüfung Klasse S* Kandare heraus. Diese gewann Petra Mayr-Hinmüller vom RFV Bad Wörishofen auf Van Vision vor Nanja Sirch (RFV Schwabmünchen) auf Santina und Daniela Eder (RC Prinz-Eugen Höchstädt) auf Der kleine Däumling. Bei der M**-Kandare-Prüfung am Samstag siegte Florentine Hauser-Oehler vom RFV Jettingen auf La Mar mit 694,5 Punkten. Hier belegte Sophia Bock vom gastgebenden RFZV Babenhausen auf Belverde mit 690,5 Punkten den zweiten Platz.