Reitturnier Weißenhorn: Der Verein hat ein neues Gelände in Aussicht

Auch wenn das Reitturnier des RFV Weißenhorn nicht mehr mit den schweren Prüfungen aufwartet, so ist es eine seit vielen Jahren etablierte, gut organisierte Veranstaltung, die von den Reitern und Reiterinnen gerne besucht wird. So war es auch am vergangenen Wochenende: Drei Tage lang herrschte auf der Anlage viel Betrieb, insgesamt gab es 20 verschiedene Prüfungen. Eine Besonderheit in Weißenhorn sind die Geländeprüfungen, bei denen es auf dem großen Grasplatz über Naturhindernisse oder auch über Wälle geht. Kein anderer Verein in der Region hat einen solchen Platz, kein anderer kann demzufolge Geländeprüfungen anbieten. Ein bisschen Wehmut war allerdings auch zu spüren am Wochenende. Es war schließlich aller Voraussicht nach das letzte Turnier auf der Anlage an der Illerberger Straße.

Der Verpächter überlässt dem Verein das Gelände nicht mehr, deswegen muss es der RFV bald räumen. Immerhin: „Wir haben in der Umgebung ein anderes Gelände in Aussicht“, verrät der Vereinsvorsitzende Andreas Müller: „Es gibt noch das eine oder andere zu klären, aber es sieht gut aus. Das ist für uns ein schöner Lichtblick. Aber das muss jetzt alles recht schnell gehen.“ Bange vor dem Umzug ist ihm nicht: „Wir sind ein lebendiger Verein, wir können das stemmen. Unsere Mitglieder sind sehr motiviert. Derzeit sind es 360, davon 160 aktive Jugendliche. Wir tragen hier alles selbst, das ist eine gute Sache.“

RFV Weißenhorn ist stolz auf den Nachwuchs

Stolz ist Müller auf den Nachwuchs im Verein. Nicht nur die Zahl der Jugendlichen ist enorm, sie sind auch mit enormem Eifer dabei. Auch bei den Geländeprüfungen, etwa beim Geländereiterwettbewerb am Sonntagvormittag. Gleich sieben der 18 Teilnehmerinnen – an dieser Prüfung nahm kein Mann teil – waren junge Reiterinnen des RFV Weißenhorn und mit Lea Glogger, die mit ihrem Pferd Smokey antrat, landete eine von ihnen hinter Janne Schmid vom PSV Urspring auf Namibia auf dem zweiten Rang. Ihre Vereinskameradin Angelina Imbrogno wurde auf July Sechste, Natascha Kurig vom PSV Bellenberg auf Louis Fünfte.

Bei einer Springprüfung der Klasse L setzte sich Franziska Veit (RFV Jettingen) auf La Paloma durch, bei der Stafettenspringprüfung der Klasse A kam Maja Pöppelmann vom RFV Weißenhorn auf Catoky als Beste aus der Region auf Rang zwei, ebenso wie ihre Klubkameradin Sandra Müller auf Charly. Das L-Springen mit steigenden Anforderungen entschied Felix Huchzermeyer vom RFV Wiblingen auf Cathy für sich, gefolgt von Sandra Müller (RFV Weißenhorn) auf Little Joe und Bodo Battenberg (RFC Markt Erkheim) auf Kinard Ryan. In der Vielseitigkeitsprüfung dominierte schließlich Katrin Wagner vom SV Holzheim auf Askala vor Melanie Dolles (LRFV Massenhausen) auf Picea und der Weißenhorner Lokalmatadorin Daniela Wohlketzetter auf Damian. Hier wurde Martina Exl vom gastgebenden Verein mit ihrem Pferd Cara noch Fünfte. Von den Nachwehen des Hochwassers vor ein paar Wochen war nichts mehr zu spüren, der vom Regen etwas aufgeweichte Sandplatz kam den Pferden beim Springen sogar entgegen und die mäßige Witterung machte weder Reitern und Reiterinnen noch Pferden zu schaffen. „Eine sehr schöne Veranstaltung“, befand auch Hans-Martin Steißlinger, einer der Richter beim Turnier. „Das ist ein echter Hingucker.“