Relegation

17.06.2022

Der SV Beuren scheitert in der Relegation

Die Freude der Spieler des FV Asch-Sonderbuch fiel verhalten aus. Zum Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga fehlt schließlich noch ein weiterer Sieg am nächsten Samstag gegen die SGM Ingstetten/Schießen.

Lokal Das Traumfinale um den letzten freien Platz in der Bezirksliga ist damit geplatzt. Stattdessen spielt Asch-Sonderbuch gegen Ingstetten/Schießen.

Von Oliver August

Es wäre aus Sicht vieler Fußballfreunde das Traumfinale um den letzten freien Platz in der Fußball-Bezirksliga gewesen, aber es kommt halt nicht zustande. Die SGM Ingstetten/Schießen sicherte sich zwar am Donnerstag die Teilnahme durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen den SV Oberelchingen. Aber die andere Wunschmannschaft SV Beuren scheiterte am Freitag in Gögglingen im weit weniger dramatischen zweiten Qualifikationsspiel klar mit 0:4 am FV Asch-Sonderbuch. Der Vize der Kreisliga A Alb trifft damit am nächsten Samstag auf die Roggenburger Spielgemeinschaft.

