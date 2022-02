vor 7 Min.

Rhönrad: Lea Gmeiner vom TV Senden-Ay mit besten WM-Chancen

Plus Eine Turnerin des TV Senden-Ay ist fast sicher bei der Weltmeisterschaft dabei und nimmt diesen Erfolg gelassen zur Kenntnis. Eine andere hat noch gute Chancen.

Von Stefan Kümmritz

Wer vermutet hatte, Lea Gmeiner würde nach ihrem ausgezeichneten zweiten Platz bei der ersten Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Rhönradturnen der Junioren und Juniorinnen vor Glückseligkeit den Rest des Tages durch die moderne Illerkirchberger Sporthalle tanzen, der sah sich getäuscht. Die 17-Jährige vom TV Senden-Ay war halt zufrieden, sehr viel mehr aber auch nicht: „Es hat schon gepasst.“ Immerhin darf sie sich nun größte Hoffnung machen, bei der WM Ende Mai in Dänemark für Deutschland an den Start gehen zu dürfen. Nicht ganz so gut sind die Aussichten für die zweite Starterin des TV Senden-Ay, Annika Fischer. Sie kam bei den Seniorinnen auf Rang sieben. Die fünf Besten nach zwei Qualifikationsrunden – die Zweite geht am 12. März in Leverkusen über die Bühne – werden vom Verband für das Nationalteam nominiert.

