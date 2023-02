Roggenburg

23.02.2023

Niko Berchtold verlässt im Sommer die SGM Ingstetten/Schießen

Plus Der Spielertrainer wechselt nach vier Jahren, einem Auf- und einem Abstieg zur SpVgg Wiesenbach.

Vor vier Jahren kam Niko Berchtold zusammen mit Max Gauder aus Babenhausen als Trainer zur SGM Ingstetten/Schießen, er hat bei der Roggenburger Spielgemeinschaft in den Corona-Jahren viel erlebt und viel bewegt. Nach dieser Saison allerdings verlässt Berchtold die Roggenburger Spielgemeinschaft und heuert bei der SpVgg Wiesenbach an, die in der bayerischen Kreisliga spielt. Auch dort wird er Spielertrainer sein: „Das ist der Plan. Auch wenn ich vielleicht nicht mehr in jedem Spiel auf dem Platz stehen muss und nicht in jedem über 90 Minuten.“ Weit hat es Berchtold also auch künftig nicht ins Training und zu den Spielen: Von seinem Wohnort Biberach aus sind es nur etwas mehr als zehn Kilometer nach Wiesenbach.

