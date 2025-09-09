Eine Ulmerin rudert mit Deutschland zu Silber

Beim Ulmer Ruderclub Donau freut man sich über die beeindruckende Leistung seiner Athletin Lisa Nagler, die am bei der U23-Europameisterschaft im tschechischen Racice in zwei Bootsklassen an den Start ging: im Zweier ohne Steuerfrau gemeinsam mit Sophie Egger aus München sowie im Mixed-Achter, der seine Premiere bei der U23-EM feierte.

Im Zweier ohne lief es noch nicht ganz nach Wunsch. „Wir haben leider nicht unser bestes Rennen erwischt“, berichtete Nagler. In einem extrem stark besetzten Feld, in dem selbst die Vizeweltmeisterinnen aus Österreich nur Silber holten, obwohl die amtierenden Weltmeisterinnen gar nicht am Start waren, reichte es nicht für das A-Finale. Anschließend zeigten Lisa Nagler und Sophie Egger im B-Finale jedoch Kampfgeist: Sie kamen gut vom Start weg und lagen lange im Mittelfeld, zeitweise sogar leicht in Führung, mussten jedoch dann bei der 1500-Meter-Marke das Boot aus Litauen ziehen lassen.

Deutlich erfolgreicher verlief das Wochenende im Mixed-Achter. Nach dem Bahnverteilungsrennen am Samstag war klar, dass ein enges Rennen bevorstand, auch wenn solche Rennen oft nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Stärke der Konkurrenz zulassen. Am Sonntag zeigte das deutsche Team dann eine starke Leistung: Nach einem gelungenen Start setzte sich die Mannschaft über die Mittelstrecke kontinuierlich vom Feld ab und lag hinter Rumänien auf einem sicheren Silberkurs. Einen Angriff der tschechischen Crew zur Rennhälfte konnte das deutsche Team souverän abwehren und sicherte sich verdient die Silbermedaille. Gold ging an Rumänien. (juki)