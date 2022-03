Für sie geht es im Winter schon um den nächsten Sommer

Plus Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, arbeitet Katrin Volk drinnen an Kraft und Ausdauer für die Saison. Die Ulmerin zählt zu Deutschlands besten Ruderinnen.

Erfolgreiche Wintersportler, sagt man im Volksmund, werden im Sommer gemacht. Es ist eine alte Weisheit, die Athletinnen und Athleten längst nicht mehr hören können. Für sie ist es selbstverständlich, dass im Hochsommer die Grundlagen für die nächste Saison auf Schnee gelegt werden. Aber wie ist das eigentlich bei klassischen Sommersportlern? „Genauso. Wir ackern dafür im Winter für den nächsten Sommer. Dann geht es um Ausdauer und Kraft“, erzählt Katrin Volk. Die 23-Jährige vom Ulmer Ruderclub Donau zählt in ihrer Sportart zu Deutschlands größten Hoffnungen.