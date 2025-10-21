Inga Thöne geht mit einem Lachen

Irgendwann reift bei jedem Sportler und jeder Sportlerin die Erkenntnis, das es Zeit ist, Schluss zu machen. Aufzuhören mit dem Leistungssport, der viel Schönes mit sich bringt, aber auch viel Zeitaufwand, Stress und Kräfteverschleiß bedeutet. So erging es jetzt auch Inga Thöne vom Ulmer Ruderclub Donau (URCD), die als Steuerfrau jahrelang viele Erfolge gefeiert hat. „Irgendwann reicht es“, sagt Thöne, die zu Beginn ihrer Karriere auch selbst gerudert ist und an Regatten bis zur Landesmeisterschaft teilgenommen hat: „Man hat kaum noch eine Pause. Ich werde im November 33 Jahre alt, ich arbeite als Architektin in Vollzeit und dazu das Rudern – das war auf Dauer zu anstrengend. Als im vergangenen Jahr die Olympischen Spiele in Paris waren, habe ich von April bis Ende September nur 20 Nächte daheim geschlafen, ansonsten war ich dauernd in Sachen Rudern unterwegs.“

2012 ging es für sie mit internationalen Rennen los. Mit den Männern des U-23-Achters belegte sie bei der Weltmeisterschaft auf Anhieb Silber und in den folgenden beiden Jahren jeweils Bronze. 2015 wechselte Inga Thöne in den Parabereich, weil sie andernfalls „als zweite Geige“, wie sie es formuliert, keine Chance auf eine Olympia-Teilnahme gehabt hätte. In der Folge arbeitete sie mit Ruderern und Ruderinnen, die körperlich gehandicapt waren. Sie selbst musste als Steuerfrau laut Regelwerk keine Einschränkung haben. „Ich habe damals den Para-Bundestrainer gefragt, ob es Bedarf gibt. Ich durfte mit dem Team trainieren und dann wollten mich alle haben.“ Seitdem steuerte sie bei allen Regatten den Mixed-Vierer. „Wir sind auf Anhieb bei den Paralympics in Rio Vierte geworden und haben uns darüber mächtig gefreut, erinnert sich Inga Thöne, die am Bundesstützpunkt in Dortmund lebt. Bei den Spielen in Paris wurde das von ihr gesteuerte Boot acht Jahre später ebenfalls Vierter, doch diesmal kam wenig Freude auf: „Wir hatten vorher bei internationalen Meisterschaften Medaillen gewonnen und sind in Paris um sechs Hundertstel an Bronze vorbeigerudert.“

Vor allem die Spiele in Rio 2016 waren für Inga Thöne auch abseits des Sports ein tolles Erlebnis. „Es war die erste große Fernreise für mich“, erzählt sie: „Die Spiele dauerten ja zwei Wochen und wir waren nach einer Woche fertig. Danach haben wir eine Menge von Rio gesehen.“ Als ihren schönsten Erfolg bezeichnet die 32-Jährige aber den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft in Tschechien: „Die Silbermedaille kam für uns völlig überraschend. Unser Vorlauf war mäßig, aber im Hoffnungslauf haben wir Frankreich geschlagen, was uns zuvor noch nie gelungen war. Im Finale wurden wir dann hinter dem britischen Boot Zweite. Nach dem Zieleinlauf wären wir fast gekentert, weil wir so gejubelt haben.“ Super war für Inga Thöne auch der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr in Shanghai: „Das war insgesamt eine spannende Reise.“ Aber eben auch anstrengend. Nun will Inga Thöne erst einmal etwas zur Ruhe kommen.

Dabei wird sie dem Ulmer Ruderclub, in den sie als 15-jähriges Mädchen eingetreten ist, treu bleiben. „Ich habe mich vom Verein immer sehr gut unterstützt gefühlt, ich mag Ulm und Neu-Ulm. Es stand für mich nie zur Debatte, den Verein zu wechseln.“

Einmal in den Parabereich gewechselt, stand für sie auch nie zur Debatte, diesem wieder den Rücken zu kehren. „Da sind viele Freundschaften entstanden“, schwärmt sie: „Mit manchen Leuten war ich zehn Jahre zusammen. Die Verbindung untereinander ist inniger, weil jeder auf die Hilfe der anderen angewiesen ist. Man hat mehr Verständnis füreinander. Wir haben viel zusammen gemacht, auch in der Freizeit, wenn wir nicht beim Rudern waren.“