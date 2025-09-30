Inga Thöne geht mit einer Medaille in den Ruder-Ruhestand

Der deutsche Para-Mixed-Vierer mit Marc Lembeck, Kathrin Marchand (beide Leverkusen), Hermine Krumbein (Braunschweig), Philipp Dose (Hamburg) sowie der Ulmerin Inga Thöne am Steuer, glänzte auf dem Aquatic -Sports-Center von Schanghai und ruderte im WM-Finale auf das Podest. Nach zehn Jahren an den Steuerseilen des Para-Vierers gab die 32-jährige Ulmerin anschließend das Ende ihrer Karriere bekannt.

Es war also ein mehr als versöhnlicher Abschluss für die deutsche Crew, nachdem die noch mit ihrem Vorlauf alles andere als zufrieden gewesen war. Auch im Finale lag der deutsche Vierer auf den ersten Metern der zwei Kilometer langen Strecke zusammen mit Brasilien am Schluss des Feldes. Doch nach der Startphase fanden Thöne und Co. immer besser zusammen. Während vorne Großbritannien und China klar Richtung Gold und Silber ruderten, entwickelte sich zwischen den Deutschen, Brasilien, Italien und den USA ein erbitterter Kampf um Bronze. „Bei 1000 Metern war es so eng, dass ich einen Zwischenspurt angesagt habe“, berichtete die Ulmerin: „Und der hat richtig gut gesessen. Wir waren wieder im Geschäft um Bronze.“

Gesichert war der Podestplatz jedoch noch lange nicht. Die USA, Italien und Brasilien wehrten sich mit aller Macht. Im weiteren Verlauf blieben die Abstände knapp und die Reihenfolge wechselte mehrmals. Auf den letzten Metern hatten die Deutschen jedoch die besten Reserven. Inga Thöne gestand: „Ich hatte bis zuletzt Angst, dass die USA noch an uns vorbeiziehen, doch unser Endspurt hat gezündet.“ Mit 61 Hundertstel oder rund zwei Metern ruderten die Deutschen vor dem US-Vierer zu Bronze. „Für mich war das nach dem sehr knappen vierten Platz von Paris jetzt noch einmal ein guter Abschluss, um in den Ruder-Ruhestand zu gehen“, resümierte die Ulmerin augenzwinkernd.

Inga Thöne blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Sie steuerte den deutschen Para-Vierer erstmals bei der Ruder-WM 2015. Zu ihren persönlichen Höhepunkten gehören jeweils ein vierter Platz bei den Paralympics von Rio 2016 und Paris 2024. 2022 gab es bei der Heim-EM in München Bronze, bei der WM im tschechischen Racice sogar Silber.

Para-Bundestrainer Marc Stallberg kommentierte das Ergebnis von Schanghai so: „Ich freue mich sehr über diese Medaille, insbesondere, weil sich Marc Lembeck und Inga Thöne damit einen schönen Abschied aus der Nationalmannschaft bereitet haben. Beide waren da, als der Para-Vierer 2015 am Boden lag und seitdem am Aufbau beteiligt. Dafür gebührt ihnen Dank.“ (hjk)