Romy Dreher freut sich am Lago di Varese über WM-Silber

Romy Dreher und Noah Anger vertreten den Ulmer Ruderclub Donau bei der U23-Weltmeisterschaft in Italien. Sie kehren nicht mit leeren Händen zurück.

Im italienischen Varese fand die Ruder-Weltmeisterschaft der Altersklasse U 23 statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ruderten über 500 Athletinnen und Athleten bei hochsommerlichen Temperaturen und besten Bedingungen auf dem Lago di Varese um die Titel in 22 Bootsklassen. Mit dabei waren Romy Dreher und Noah Anger vom Ulmer Ruderclub Donau. Im leichten Doppelvierer der Frauen ging es für Schlagfrau Romy Dreher, Finja Lara Rothhardt, Claire Licht und Rieke Hulsen im Bahnverteilungsrennen los. Nach einem kurzen Trainingslager im Süden Deutschlands war das Team von Frank Decker optimal vorbereitet. Schon in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung zeigte sich, dass das Quartett gut harmoniert.

Da die Mittelbahnen begehrt sind, wollten Dreher und ihre Kameradinnen ein starkes Rennen fahren, um eine solche Bahn für das Finale zu ergattern. Dies gelang mühelos mit Platz zwei hinter den starken Italienerinnen und vor Frankreich. Nach einem Pausentag stand das Finale auf dem Programm. Am Start kam das Team um Dreher gut in Fahrt und fuhr mit den starken Italienerinnen einen deutlichen Vorsprung zum restlichen Feld heraus. Zu Streckenhälfte hatten die Gastgeberinnen einen Spurt gezogen, dem Deutschland nicht folgen konnte. Mehrere Spurtversuche wurden von Italien abgewehrt. Das deutsche Boot überquerte vor Frankreich als Zweiter die Ziellinie und gewann die Silbermedaille. Sportvorstand Raimund Hörmann zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg von Romy Dreher. In dieser Saison hat sie national und international tolle Leistungen gezeigt, die sie nun mit der U23-Vizeweltmeisterschaft krönen konnte.“

Noah Anger wohnt inzwischen in Dortmund

Noah Anger, der im vergangenen Jahr nach Dortmund gezogen ist, um dort täglich mit den anderen Nationalmannschaftskameraden trainieren zu können, qualifizierte sich nach sehr guten Vorleistungen für das Flaggschiff, den Achter. Die internationale Regatta in Duisburg im Mai gewann das neuformierte Team und auch die WM-Vorbereitung in München ließ auf Edelmetall spekulieren. Insgesamt zwölf Nationen schickten einen Männerachter nach Varese. Nach einem dritten Platz hinter Großbritannien und den USA im Vorlauf musste der deutsche Achter mit Noah Anger, trainiert vom ehemaligen Ulmer Coach Christian Viedt, den Umweg über den Hoffnungslauf ins Finale nehmen. Nach einem guten Start hielt das deutsche Boot im entscheidenden Rennen auf der ersten Streckenhälfte mit den Briten und den Amerikanern mit, musste dann aber abreißen lassen – und auch die Australier fuhren noch an Deutschland vorbei. Anger blieb damit in seinem ersten Jahr bei den „Großen“ der vierte Platz.