Sie vertreten die Farben des Ulmer Ruderclubs bei der EM in München

Lokal Romy Dreher und Katrin Volk vertreten den Ulmer Ruderclub Donau bei der EM in München. Warum es im Doppelvierer vor allem auf die Harmonie unter den Sportlerinnen ankommt.

Von Stephan Schöttl

Romy Dreher und Katrin Volk waren in den vergangenen Wochen in zwei völlig unterschiedlichen Gefühlswelten unterwegs. Hier die 21-jährige Dreher auf der Welle des Erfolgs. Erst Weltcup-Premiere im A-Bereich, neue Eindrücke im Feld der Weltbesten, dann die Silbermedaille bei der U23-Weltmeisterschaft. „Mit all dem habe ich zu Beginn der Saison nicht gerechnet“, erzählt sie. Vor einigen Jahren war sie noch in einer anderen Sportart erfolgreich, wurde unter anderem deutsche Jugendmeisterin im Schwimmen. Mannschaftskollegin Volk, 23, hatte zwar ambitionierte Ziele, spricht rückblickend aber von einer „emotionalen Berg- und Talfahrt“ mit wenig Planungssicherheit. „Ich musste kämpfen und wusste nicht wirklich, was die Zukunft so bringt“, sagt Volk.

