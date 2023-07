Ulmer Ruder-Nachwuchs macht große Sprünge bei der Weltmeisterschaft

Romy Dreher holt für den Ulmer Ruderclub eine Silbermedaille bei der U23-Weltmeisterschaft, Noah Anger steuert im Achter die Bronzemedaille bei.

Je eine Silbermedaille für Romy Dreher im leichten Doppelvierer sowie eine Bronzemedaille für Noah Anger im Achter, dazu ein vierter Platz von Harriet Wappler-Niemeyer im Doppelzweier: Die Aktiven des Ulmer Ruderclubs Donau erfüllten bei der U23-Weltmeisterschaft in Plovdiv die hohen Erwartungen. Bei brütender Hitze und einem enorm hohen internationalen Niveau wurde den Akteuren schon während der Vorentscheidungen auf und um den Regattakurs im Westen der bulgarischen Metropole körperlich und mental viel abverlangt.

Den Auftakt aus Ulmer Sicht machte Romy Dreher mit ihren Kolleginnen im leichten Doppelvierer (bis 59 Kilogramm). Vom letztjährigen Silber-Quartett hatte sich nur die Ulmerin erneut qualifiziert. Im Finale setzten sich die Titelverteidigerinnen aus Italien schnell an die Spitze des Feldes. „Unsere ersten Schläge waren leider etwas unsauber, davon konnten die Italienerinnen sofort profitieren“, kommentierte Romy Dreher diesen Streckenabschnitt. Im weiteren Verlauf hefteten sich die Deutschen an die Fersen der Führenden, während dem Rest des Feldes lediglich der Kampf um Bronze blieb. Auf den letzten 500 Metern konnte das deutsche Boot näher an die Italienerinnen heranfahren, zu Gold reichte es nicht mehr. Eine knappe Länge vor den Deutschen ging der Titel erneut an die Titelverteidigerinnen, Bronze holten die jungen Frauen aus der Türkei.

Eine Länge Vorsprung für den Achter aus Großbritannien

Dass im Finale des Männerachters alles über Titelverteidiger Großbritannien laufen würde, zeichnete sich früh ab. Der eine Vorlaufsieg ging in 5:32,46 an die Männer von der Insel, der andere in 5:34,38 an die Deutschen. Die legten sich im Finale gleich vom Start weg engagiert in die Riemen und führten nach 500 Metern knapp vor den USA und Australien. Mit einem starken Mittelteil schob sich die britische Crew Schlag für Schlag an der Konkurrenz vorbei und übernahm 600 Meter vor dem Ziel die Führung, während sich zwischen den Deutschen und der US-Crew eine erbitterte Auseinandersetzung um Silber entwickelte. Im Ziel ging der Sieg mit einer Länge Vorsprung an Großbritannien. Es war letzten Endes die Winzigkeit von neun Hundertstel, die den Deutschen zu Silber fehlte. Schnell wich die erste Enttäuschung der Freude über die Bronzemedaille: Anger und seine Kameraden hatten schließlich die hoch gehandelten Männer aus Australien deutlich auf den vierten Platz verwiesen.

Noah Anger (Zweiter von links) wurde mit dem deutschen Achter Dritter bei der U23-WM. Foto: Ulmer Ruderclub Donau

Der Doppelzweier mit Harriet Wappler-Niemeyer und Charlotte Luster (Halle) konnte in der Vorbereitung nur wenige gemeinsame Trainingskilometer abspulen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Finaleinzug dieses Duos und der dort erreichte vierte Platz mehr als ein Achtungserfolg.