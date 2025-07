SSV Ulm 1846 Fußball: Das ist bei der Saisoneröffnung am Samstag geboten

Die Stimmung auf dem Trainingsplatz war gut am Donnerstagnachmittag. Der SSV Ulm 1846 Fußball hatte vor dem Testspiel gegen den FC Zürich am Samstag im Donaustadion zur öffentlichen Übungseinheit eingeladen, etliche Fans der Spatzen schauten vorbei. Während die einen am Spielfeldrand fachsimpelten, versuchten andere immer noch, mit den vielen neuen Namen und Gesichtern im Kader des Drittligisten klarzukommen. Coach Robert Lechleiter und sein Assistent Matthias Lust ließen vor allem taktische Abläufe trainieren, Flanken in den Strafraum und deren Verwertung vor dem gegnerischen Tor. „Wir hatten im Trainingslager in Südtirol inhaltlich schon sehr viel reingepackt. Jetzt geht es darum, das alles zu verfeinern. Dass noch nicht jedes Rädchen ins andere greift, ist ganz normal. Aber es wird von Tag zu Tag besser“, sagt Lechleiter.

Neuer Fanshop: Wenig später waren die Spatzen an anderer Stelle gefragt: In der Galeria-Filiale wurde ein neuer Fanshop des Drittligisten eröffnet, erstmals mitten in der Fußgängerzone. Der Verein spricht von einem „Mehrwert“, Alina Mehrhoff, Geschäftsführerin der Galeria-Filiale, sagt: „Als Ulmer Standort freuen wir uns sehr, ein Stück Stadionatmosphäre in die Innenstadt zu bringen und den Spatzen-Fans eine neue Anlaufstelle in bester Lage zu bieten.“ Angeboten wird das Sortiment auf rund 50 Quadratmetern Verkaufsfläche. Zum Start gab es nicht nur Sekt und Autogramme, sondern auch die Präsentation des neuen Spatzen-Auswärtstrikots.

Saisoneröffnung: Der kleine Festakt war der Startschuss für ein besonderes Wochenende. Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert am Samstag Saisoneröffnung. Beginn ist um 12 Uhr im Ulmer Münster. Wie es beispielsweise beim 1. FC Köln schon lange Tradition ist oder beim 1. FC Nürnberg zum Vereinsjubiläum im Frühjahr dieses Jahres zelebriert wurde, findet dort ein SSV-Gottesdienst mit Spielern und Fans statt – mit Worten des Glaubens, Musik und Segen für die Mannschaft. Die geistliche Seite vertreten Dekan Dr. Torsten Krannich, Dekan Ulrich Kloos und Pfarrer Peter Helfer. Ab 13 Uhr macht sich der Spatzen-Tross gemeinsam auf den Weg zum Donaustadion. Das öffnet um 13.30 Uhr die Tore. Vorgesehen sind dann die Vorstellung des neuen Heim-Trikots, eine Mannschaftspräsentation sowie ein buntes Programm für Kinder.

Beim FC Zürich spielt sogar ein Fußball-Weltmeister von 2018

Um 15.30 Uhr wird das nächste Testspiel angepfiffen: Gegner ist der Schweizer Erstligist FC Zürich. Für die Gäste ist die Partie die Generalprobe wenige Tage vor dem Saisonstart gegen den FC Sion (Freitag, 25. Juli). Der FCZ gewann bisher 13 Mal die Schweizer Meisterschaft sowie zehn Mal den nationalen Pokal-Wettbewerb. Trainiert wird die Mannschaft von Mitchell van der Gaag, mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler Benjamin Mendy steht sogar ein Weltmeister von 2018 im Kader. „Wir treffen auf eine Top-Mannschaft, die in der Vorbereitung schon weiter ist als wir. Es geht für uns darum, auf dem Platz das zu zeigen, was wir uns in den vergangenen dreieinhalb Wochen erarbeitet haben. Wir werden definitiv richtig gefordert sein und danach wissen, was wir noch besser machen müssen“, sagt Trainer Robert Lechleiter. Nach der Partie (ab ca. 17.30 Uhr) besteht die Möglichkeit, Autogramme zu sammeln oder mit Spielern und Trainern Fotos zu machen.

Der DFB hat weitere Spieltage zeitgenau angesetzt

Weitere Spieltermine: Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat die Spieltage drei bis neun der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Partien bis Anfang Oktober fest: in Duisburg (Sa., 22. August, 16.30 Uhr), gegen Mannheim (So., 31. August, 13.30 Uhr), in Aachen (Sa., 13. September, 16.30 Uhr), in Saarbrücken (Di., 16. September, 19 Uhr), gegen Regensburg (So., 21. September, 19.30 Uhr), in Hoffenheim (So., 28. September, 16.30 Uhr) und gegen Schweinfurt (Mi., 1. Oktober, 19 Uhr).

Icon Vergrößern Mit diesem Ball wird in der Saison 2025/2026 in der 3. Liga gespielt. Foto: Stephan Schöttl Icon Schließen Schließen Mit diesem Ball wird in der Saison 2025/2026 in der 3. Liga gespielt. Foto: Stephan Schöttl

Strafe für den SSV: Erneut gab es vom Sportgericht des DFB eine Strafe für die Ulmer. 10 800 Euro muss der Verein für das Fehlverhalten einiger Fans bezahlen. Geahndet wurde das Abbrennen von 14 Blinkern und drei bengalischen Feuern in der Auswärtspartie beim Hamburger SV am 10. Mai sowie der Einsatz eines Rauchkörpers im Heimspiel gegen Münster am 18. Mai.