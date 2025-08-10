Icon Menü
Saisonauftakt in der Landesliga Württemberg: Überraschungen und spannende Duelle

Lokalsport

Landesliga Württemberg: Kein Sieger im Duell der Aufsteiger

Zum Saisonauftakt in der Landesliga trennen sich Staig und der TSV Neu-Ulm 1:1. Während Türkspor gegen Srbija Ulm gewinnt, geht Buch in Bad Schussenried leer aus.
Von Jürgen Schuster
    •
    •
    •
    Keinen Sieger gab es im Duell der Landesliga-Aufsteiger: Der SC Staig (weißes Trikot) und der TSV Neu-Ulm trennten sich 1:1 unentschieden.
    Keinen Sieger gab es im Duell der Landesliga-Aufsteiger: Der SC Staig (weißes Trikot) und der TSV Neu-Ulm trennten sich 1:1 unentschieden. Foto: Roland Furthmair

    Die eine oder andere Überraschung hielt der Saisonauftakt in der Landesliga Württemberg bereit. So hat der SV Mietingen beispielsweise klar mit 4:1 beim FC Wangen gewonnen. Nur wenig besser erging es dem als Mitfavoriten auf dem Titel gehandelten FC Blaubeuren. Er unterlag bei Olympia Laupheim mit 1:3. Knapper, jedoch ebenfalls als Verlierer ging die SSG Ulm 99 beim 1:2 in Riedlingen vom Feld, der Treffer von Simon Müller reichte nicht.

