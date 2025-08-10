Landesliga Württemberg: Kein Sieger im Duell der Aufsteiger

Die eine oder andere Überraschung hielt der Saisonauftakt in der Landesliga Württemberg bereit. So hat der SV Mietingen beispielsweise klar mit 4:1 beim FC Wangen gewonnen. Nur wenig besser erging es dem als Mitfavoriten auf dem Titel gehandelten FC Blaubeuren. Er unterlag bei Olympia Laupheim mit 1:3. Knapper, jedoch ebenfalls als Verlierer ging die SSG Ulm 99 beim 1:2 in Riedlingen vom Feld, der Treffer von Simon Müller reichte nicht.

Jürgen Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis