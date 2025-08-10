Landesliga Württemberg: Kein Sieger im Duell der Aufsteiger

Die eine oder andere Überraschung hielt der Saisonauftakt in der Landesliga Württemberg bereit. So hat der SV Mietingen beispielsweise klar mit 4:1 beim FC Wangen gewonnen. Nur wenig besser erging es dem als Mitfavoriten auf dem Titel gehandelten FC Blaubeuren. Er unterlag bei Olympia Laupheim mit 1:3. Knapper, jedoch ebenfalls als Verlierer ging die SSG Ulm 99 beim 1:2 in Riedlingen vom Feld, der Treffer von Simon Müller reichte nicht.
Lokalsport
