Saisonauftakt in der 3. Liga: So funktioniert das mit dem Spielplan

Für große Begeisterung haben die Ansetzungen der ersten Spieltage der 3. Liga bei der Anhängerschaft des SSV Ulm 1846 Fußball nicht gesorgt: Gleich zum Auftakt müssen die Spatzen am Sonntagabend ran, Anpfiff in Wiesbaden ist um 19.30 Uhr. Auch das Heimspiel gegen Regensburg im September wird zu diesem für Fans ungeliebten Zeitpunkt ausgetragen. Aber wer bestimmt das eigentlich?

Die Anstoßzeiten an den Regelspieltagen sind in der Saison 2025/2026 unverändert. Nach der Partie am Freitagabend (19 Uhr) finden sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden um 14 Uhr angepfiffen, eine weitere Begegnung folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder am Wochenende angesetzte Spieltag mit drei Begegnungen am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr). An Spieltagen unter der Woche werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr). Laut DFB gilt es bei den jeweiligen Ansetzungen vor allem Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, aber auch Reisewege der Fans. „Hier ist der Austausch mit der Zentralen Sportinformationsstelle Sporteinsätze für die Spielleitung der 3. Liga maßgeblich. Die Vorgaben der Sicherheitsbehörden sind für den DFB bei den Ansetzungen bindend“, erklärt der Verband. Auch Parallelveranstaltungen an den Spielorten, gemeinsame Nutzungen von Stadien, Feiertage und Spieltermine internationaler Veranstaltungen fließen in die Spielplanung ein. Auf dieser Grundlage werden die TV-Partner, welche die Begegnungen der 3. Liga live übertragen, in die Abstimmung eingebunden.

Der Rahmenterminkalender gibt die Eckdaten vor

Der jeweils im Winter verabschiedete Rahmenterminkalender gibt die Eckdaten vor. Der DFB betont: „Unter größtmöglicher Berücksichtigung der Vorgaben und Wünsche wird in enger Abstimmung mit allen Beteiligten der Spielplan erstellt.“ Das geschieht mit einem Ansetzungsprogramm, das auf einer mathematischen Schlüsselzahlen-Matrix sowie den vom Anwender einzugebenden Parametern und Kriterien basiert. „Diese können unterschiedlich gewichtet werden“, schreibt der DFB. Die Software erstellt daraufhin einen Vorschlag, der anschließend von der spielleitenden Stelle nochmals geprüft und durch eine Anpassung der Parameter optimiert wird, bis die bestmögliche Lösung gefunden ist.

Das ist die Hinrunde 2025 für den SSV Ulm 1846 Fußball

Heimspiele

2. Spieltag l Sa., 9. August, 14 Uhr: Ulm – FC Erzgebirge Aue.

4. Spieltag l So., 31. August, 13.30 Uhr: Ulm – SV Waldhof Mannheim.

7. Spieltag l So., 21. September, 19.30 Uhr: Ulm – SSV Jahn Regensburg.

9. Spieltag l Mi., 1. Oktober, 19 Uhr: Ulm – Schweinfurt 05.

11. Spieltag l Fr./Sa./So., 17. bis 19. Oktober: Ulm – Energie Cottbus.

13. Spieltag l Fr./Sa./So., 31. Oktober bis 2. November: Ulm – VfB Stuttgart 2.

14. Spieltag l Fr./Sa./So., 7. bis 9. November: Ulm – FC Hansa Rostock.

16. Spieltag l Fr./Sa./So., 28. bis 30. November: Ulm – TSV 1860 München.

18. Spieltag l Fr./Sa./So., 12. bis 14. Dezember: Ulm – VfL Osnabrück.

Auswärtsspiele

1. Spieltag l So., 3. August, 19.30 Uhr: SV Wehen-Wiesbaden – Ulm.

3. Spieltag l Sa., 23. August, 16.30 Uhr: MSV Duisburg – Ulm.

5. Spieltag l Sa., 13. September, 16.30 Uhr: Alemannia Aachen – Ulm.

6. Spieltag l Di., 16. September, 19 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Ulm.

8. Spieltag l So., 28. September, 16.30 Uhr: TSG Hoffenheim 2 – Ulm.

10. Spieltag l Fr./Sa./So., 3. bis 5. Oktober: FC Ingolstadt 04 – Ulm.

12. Spieltag l Fr./Sa./So., 24. bis 26. Oktober: SC Verl – Ulm.

15. Spieltag l Fr./Sa./So., 21. bis 23. November: TSV Havelse – Ulm.

17. Spieltag l Fr./Sa./So., 5. bis 7. Dezember: Viktoria Köln – Ulm.

19. Spieltag l Fr./Sa./So., 19. bis 21. Dezember: Rot-Weiß Essen – Ulm.

DFB-Pokal

1. Runde l So., 17. August, 18 Uhr: Ulm – SV Elversberg.

Länderspielpausen

6./7. September, 11./12. Oktober, 15./16. November.